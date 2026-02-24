Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε "Red Code" η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λόγω κινδύνου πλημμυρών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε "Red Code" η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λόγω κινδύνου πλημμυρών
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24.02.2026 έως και την Παρασκευή 27.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24.02.2026 έως και την Παρασκευή 27.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έχετε κρυπτονομίσματα; Υπολογίστε τον φόρο σας

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων φέρνει το τέλος των προσωρινών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας

tags:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Πλημμύρες
Πολιτική Προστασία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider