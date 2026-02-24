ΗΠΑ - Δημοσκόπηση: 6 στους 10 θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία

Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ είναι πολύ γερασμένη.

Έξι στους 10 Αμερικανούς, ανάμεσά τους και σημαντικό μέρος των Ρεπουμπλικανών, θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Συνολικά, το 61% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έλεγαν ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία». Το 89% των Δημοκρατικών, το 30% των Ρεπουμπλικανών και το 64% των ανεξάρτητων τον περιγράφουν με αυτόν τον τρόπο.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ λίγο έχει μεταβληθεί τους τελευταίους μήνες κατά τους οποίους διακυμαίνεται ανάμεσα στο 40% και το 38%. Στην παρούσα δημοσκόπηση, το 40% εγκρίνει τις «επιδόσεις» του ως προέδρου (από 38% τον περασμένο μήνα). Η θητεία του άρχισε με ποσοστό αποδοχής 47%.

Το 79% συμφωνούν με την δήλωση «οι αιρετοί αξιωματούχοι στην Περιφέρεια της Ουάσινγκτον είναι πολύ μεγάλης ηλικίας για να εκπροσωπούν τους περισσότερους Αμερικανούς». Η μέση ηλικία στη Γερουσία είναι τα 64 χρόνια και στην Βουλή των Αντιπροσώπων τα 58 χρόνια.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, οι Δημοκρατικοί είναι ελαφρώς περισσότεροι με αίτημα νεότερους πολιτικούς. Το 58% ανάμεσά τους κρίνει ότι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, 75 ετών, είναι πολύ ηλικιωμένος για το αξίωμα.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο 2025 στην ηλικία των 78 ετών και είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος κατά την ημέρα της ορκωμοσίας. Εκτοτε έχει επιδοθεί σε μία φρενίτιδα επιβολής νέων πολιτικών.

Ξεκίνησε έναν εμπορικό πόλεμο επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς επί των εισαγωγών από δεκάδες χώρες, σε μία πολύμηνη κούρσα που χαρακτηρίστηκε από εκρήξεις οργής και παλινωδίες, εξαπέλυσε μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες σε όλη την χώρα σε μία εκστρατεία κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Ο Τραμπ πολλαπλασίασε τις δημόσιες εκρήξεις θυμού με αποκορύφωμα τις υβριστικές του δηλώσεις κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την «γελοία, ηλίθια» απόφασή του να κρίνει παράνομους τους δασμούς που έχει επιβάλει.

Μόνο το 45% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα περιέγραφαν τον Τραμπ «έξυπνο και ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα» από 54% σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos τον Σεπτέμβριο 2023.

Οι Ρεπουμπλικανοί σε ποσοστό 81% εξακολουθούν, ωστόσο, να θεωρούν τον Τραμπ έξυπνο. Μεταξύ των Δημοκρατικών το ποσοστό αυτών που θεωρούν τον Τραμπ ικανό να επιλύει προβλήματα έπεσε στο 19% από 29% τον Σεπτέμβριο του 2023. Μεταξύ των ανθρώπων που δεν ανήκουν σε ένα από τα δύο κόμματα, το 36% θεωρούν ότι ο Τραμπ διατηρεί πνευματική οξύτητα, έναντι 53% το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ