Η Helleniq Energy δώρισε εξοπλισμό στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ

Οι φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ στεγάζουν περίπου 1.500 φοιτητές, σε τέσσερα κτίρια και μέσα από τη συγκεκριμένη δράση η HELLENiQ ENERGY στοχεύει να βελτιώσει τις συνθήκες διαμονής τους με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργικότητα.

Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη στήριξη της νέας γενιάς και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία, προχώρησε σε δωρεά εξοπλισμού προς τις Φοιτητικές Εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ο σύγχρονος εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε χώρου και κτηρίου των Εστιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY και περιλαμβάνει νέα λειτουργική επίπλωση για τα δωμάτια των οικοτρόφων φοιτητών - μεταξύ αυτών και άτομα με αναπηρία – καλύπτοντας εξατομικευμένες ανάγκες.

Η επίσημη τελετή παράδοσης του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, του Αντιπρύτανη, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητή Νικόλαου Μαγγιώρου και της Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννας Ροκοφύλλου.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε: «Η HELLENiQ ENERGY διαχρονικά υποστηρίζει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, που αποτελεί θεμέλιο προόδου για τη χώρα. Η δωρεά μας προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποσκοπεί στην άμεση αναβάθμιση της καθημερινότητας όσων διαμένουν στις Εστίες. Στόχος μας είναι οι βελτιωμένοι αυτοί χώροι να αποτελέσουν ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε οι φοιτητές μας να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στις σπουδές τους. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό τους μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης, τα οποία έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, τόνισε: «Η σημερινή δωρεά της HELLENiQ ENERGY αποτελεί μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης στήριξης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βελτιώνει αισθητά τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων φοιτητριών και φοιτητών μας, ενισχύοντας την καθημερινότητά τους με όρους ασφάλειας, αξιοπρέπειας και λειτουργικότητας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY για τη συνεργασία και την ευαισθησία που επέδειξε, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας».

Μιλώντας στην τελετή παράδοσης του εξοπλισμού η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, επεσήμανε: «Η αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί προτεραιότητα για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Θέλω να ευχαριστήσω την HELLENiQ ENERGY η οποία αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική εταιρική ευαισθησία και ευθύνη που την χαρακτηρίζει, καθώς ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και προχώρησε σε μια σημαντικού ύψους δωρεά για τον εκσυγχρονισμό των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΦΕΘ). Ως διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έχουμε δρομολογήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα παρεμβάσεων σε φοιτητικές εστίες, πανελλαδικά. Ειδικότερα στις ΦΕΘ, μετατρέψαμε έναν ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο χώρο σε ένα υπερσύγχρονο εντευκτήριο και κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων, όπου οι φοιτητές θα μπορούν να περνούν τις ελεύθερες ώρες τους σε ένα περιβάλλον καλαίσθητο, μοντέρνο και χρηστικό».