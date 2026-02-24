Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της Χρ. Αλεξοπούλου στην Πάτρα - Καταδικάζει η ΝΔ

Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου εξαπέλυσαν άγνωστοι δράστες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου και σήμερα έγινε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες, οι άγνωστοι δράστες έφθασαν κάποια στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, και έριξαν κόκκινες μπογιές προκαλώντας φθορές στην εξωτερική πόρτα.

Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της «καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της Βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο».

Από την πλευρά της η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού κάνοντας λόγο, «για μια ακραία και θρασύδειλη πράξη πολιτικής βίας και εκφοβισμού που προσβάλλει τη Δημοκρατία και προσπαθεί να τρομοκρατήσει όσους υπηρετούν τις αξίες της».

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας και αποκαλύπτουν τον πανικό όσων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα».

Παράλληλα, η ΔΕΕΠ Αχαΐας τονίζει ότι «καταδικάζουμε κάθε μορφή πολιτικής βίας, από όπου κι αν προέρχεται», προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία οφείλει να προστατεύεται καθημερινά από όλους μας, με σεβασμό στους θεσμούς, τον διάλογο και τη νομιμότητα».

Κακλαμάνης: «Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την απαράδεκτη ενέργεια που σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου, στο κέντρο της Πάτρας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω απερίφραστα και με αποτροπιασμό την άνανδρη επίθεση προς το πρόσωπο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου. Το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που το συγκεκριμένο γραφείο γίνεται στόχος βανδαλισμών καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και στρέφονται κατά της ελεύθερης πολιτικής δράσης και της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ