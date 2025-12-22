Μικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

O Stoxx 600 κυνηγά να σπάσει το νέο ενδοημερήσιο υψηλό των 588,07 μονάδων που σημείωσε στην συνεδρίαση της Παρασκευής.

Μικτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της εβδομάδας των Χριστουγέννων, με τους δείκτες να υποχωρούν στην πλειοψηφία τους από τα κέρδη που σημείωσαν την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 αν και ξεκίνησε αρνητικά πλέον σημειώνει άνοδο 0,3% στις 587,68 μονάδες, με τον δείκτη να κυνηγά να σπάσει το νέο ενδοημερήσιο υψηλό των 588,07 μονάδων που σημείωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία ολοκλήρωσε μία εβδομάδα όπου οι επενδυτές αφομοίωσαν μια πληθώρα αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια. Ο Euro Stoxx 50 ανεβαίνει 0,11% στις 5.766 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει κέρδη 0,13% στις 24.337 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,23% στις 8.132 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 πέφτει 0,36% και τις 9.861 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει πτώση 0,17% στις 44.685 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,13% στις 17.146 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της γαλλικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Abivax κερδίζει σχεδόν 10%, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να προσελκύει την προσοχή των επενδυτών, με την μετοχή να καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη φέτος. Το τελευταίο τρίμηνο ενισχύεται περίπου 44% ενώ και περίπου... 1.274% (!) από την αρχή του έτους.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, με ώθηση από τις αυξανόμενες ελπίδες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), και την ισχυρή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Την ίδια στιγμή, ρεκόρ κατέγραψε και το ασήμι.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύεται 1,49% στα 4.404 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα έφτασε και τα 4.400,29 δολάρια. Τα συμβόλαια χρυσού παράδοσης Φεβρουαρίου σημειώνουν κέρδη 1,12% στα 4.436 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι με άνοδο 2,86% ανέρχεται στα 69,06 δολάρια έχοντας αγγίξει τα 69,44 νωρίτερα. Το πολύτιμο μέταλλο έχει ενισχυθεί κατά 67% φέτος σπάζοντας πολλαπλά ρεκόρ (έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 3.000 και των 4.000 δολαρίων), και οδεύει προς την μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή, όπου συζήτησαν για την Ουκρανία και τη Γάζα, καθώς οι προσπάθειες για τη μεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας προχωρούν.

Οι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έκαναν αλλαγές στην πρόταση ειρηνευτικής συμφωνίας που συνέταξαν οι ΗΠΑ και η οποία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα, αλλά το Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή ότι «σίγουρα δεν βελτιώνουν το έγγραφο και δεν βελτιώνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης». Ευρωπαίοι και Ουκρανοί ηγέτες ανησυχούσαν ότι η πρόταση έγειρε υπέρ της Ρωσίας και ότι το Κίεβο θα πιεζόταν να κάνει πάρα πολλά. Ο πόλεμος πλησιάζει τώρα τα τέσσερα χρόνια.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ανέλυσαν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας να διατηρήσει σταθερά τα βασικά επιτόκια δανείων. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητα τα μονοετή και πενταετή βασικά επιτόκια δανείων στο 3% και 3,5% αντίστοιχα, διατηρώντας τα αμετάβλητα για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.