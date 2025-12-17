Απώλειες στη Wall Street ελέω των «μάκρο» για την αγορά εργασίας

«Βαρίδι» τα νεότερα στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ. Ανήσυχο το επενδυτικό κοινό για την κατάσταση της αγοράς εργασίας και την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Τελευταία ενημέρωση 18:12

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τα χθεσινά «μάκρο» που δημοσιεύτηκαν για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται πως «όξυναν» τις ανησυχίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη καθυστερημένα λόγω του κυβερνητικού shutdown, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 64.000, έναντι των εκτιμήσεων του Dow Jones για άνοδο κατά 45.000.

Επιπλέον, η ανεργία ανήλθε στο 4,6%, υψηλότερα από ότι αναμενόταν και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Η υπηρεσία δημοσίευσε και τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες που δεν είχε κοινοποιήσει για τον Οκτώβριο που έδειξαν μείωση των θέσεων εργασίας κατά 105.000.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,30% και διαμορφώνεται στα επίπεδα των 48.257 μονάδων. Στον αντίποδα, ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,24% στις 6.787 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει επίσης πτώση κατά 0,31% στις 23.042 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από τις απώλειες των Broadcom (-4,45%), Nvidia (-3,2%) και Oracle (-5,2%). Η μετοχή της Oracle καταγράφει «βουτιά» μετά το δημοσίευμα της Financial Times που αναφέρει ότι η Blue Owl Capital δεν θα προχωρήσει μια συμφωνία ύψους 10 δισ. δολαρίων για το νέο κέντρο δεδομένων της εταιρείας.

Στα επιχειρηματικά νέα, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery συνέστησε ομόφωνα στους μετόχους να απορρίψουν την προσφορά εξαγοράς από την Paramount και να επιμείνουν σε μια «ανώτερη» πρόταση από το Netflix, όπως είχε προαναγγελθεί από νωρίτερα δηλώνοντας ότι ο όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης. Η μετοχή της Warner Bros. Discovery χάνει 1,3%, η Paramount διολισθαίνει κατά 4,5%, ενώ η Netflix κερδίζει 1,4%.

Επιπλέον, η OpenAI βρίσκεται σε συζητήσεις με την Amazon σχετικά με μια πιθανή επένδυση αλλά μια συμφωνία για τη χρήση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγει. Όπως μεταδίδει το CNBC επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας είναι ακόμη ρευστές και εξακολουθούν να υπόκεινται σε αλλαγές, ωστόσο η επένδυση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια.

Με την ολοκλήρωσή της η OpenAI θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 500 δισ. δολάρια σε αποτίμηση και να υιοθετήσει το chip Trainium της Amazon. Επίσης, θα σήμαινε μια νίκη για το νεοσύστατο τμήμα τσιπ της Amazon. Η μετοχή της Amazon ενισχύεται κατά 0,5%.

Στο μεταξύ, ο Κρίστοφερ Γουόλερ, αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και υποψήφιος για την προεδρία της Fed, δήλωσε πως θα τονίσει «απαραιτήτως» τη σημασία της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CNBC. Ο Γουόλερ βρίσκεται στην πεντάδα των υποψηφίων που ενδέχεται να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ και να αναλάβουν το «τιμόνι» της Federal Reserve, όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Ερωτηθείς αν θα θίξει το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που έχει μαζί του σήμερα Τετάρτη, ο Γουόλερ απάντησε «απολύτως» ("absolutely"). «Πέρασα 20 χρόνια της ζωής μου εργαζόμενος για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και το γιατί ήταν σημαντική», δήλωσε στο Yale CEO Summit. «Έχω μακρά ιστορία σε αυτό το θέμα».