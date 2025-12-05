Μπλόκο αγροτών: Αποκλείστηκε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Κλειστό παραμένει από τη Δευτέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη απέκλεισαν στις 6.30 το απόγευμα οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Κλειστό παραμένει από τη Δευτέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Από νωρίτερα βρίσκονται σταθμευμένα τρακτέρ και οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «πράσινα φανάρια» στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας - Χαλκιδικής, κοντά στην είσοδο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο μπροστά, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να έχουν παρατεταγμένες κλούβες στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα, προκειμένου να αποτρέψουν το στήσιμο δεύτερου αγροτικού μπλόκου στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», κάτι που επιχειρήθηκε νωρίτερα και αποτελεί στόχο μερίδας αγροτών και κτηνοτρόφων.

Νωρίτερα, ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκε μπροστά στην πύλη του αγροκτήματος του πανεπιστημίου όταν μια ομάδα αγροτών και κτηνοτρόφων επιχείρησε πεζή πορεία προς τον κόμβο του αεροδρομίου, ενώ έγινε χρήση χημικών.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο, τα Βασιλικά και διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «δεν θα κάνουμε πίσω και θα στήσουμε και δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο αεροδρομίου». Παράληλα πρόσθεσε ότι δεν είναι πρόθεση των αγροτών και των κτηνοτρόφων να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά επιθυμούν να αναδείξουν την επισφαλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιβίωση του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν προς την αερογέφυρα Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής (Γερακινή, Ψακούδια).