Ευρωαγορές: Εισήλθαν με απώλειες στον Δεκέμβριο - Πτώση σχεδόν 6% για Airbus

Τριγμοί για τις μετοχές του αμυντικού κλάδου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πρόοδο της ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου οι δείκτες στις ευρωαγορές στον απόηχο ενός θετικού αλλά όχι χωρίς «αναταράξεις μήνα», λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις επιδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης και των αμφιβολιών για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,2% στις 575,28 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,01% στις 5.668 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 1% στις 23.597 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,32% στις 8.097 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,18% στις 9.702 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,22% στις 43.259 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 ανήλθε στις 16.389 μονάδες, με +0,11%.

Στο ταμπλό, τριγμοί σημειώθηκαν στις μετοχές του αμυντικού κλάδου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πρόοδο της ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Η Rheinmettal βρέθηκε χαμηλότερα κατά 2,2%, ενώ η Renk και η Hensoldt έκλεισαν στο -4,72% και -3,15% αντίστοιχα.

Στα επιχειρηματικά, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής αεροσκαφών Airbus ανακάλυψε νέο, ποιοτικό πρόβλημα που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου δεκάδων αεροσκαφών A320 μετά την οδηγία για επείγουσα αναβάθμιση του λογισμικού με τη μετοχή να κατρακυλά 5,81%. Το εν λόγω ζήτημα προκαλεί μάλιστα καθυστερήσεις σε κάποιες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχουν επηρεαστεί τα αεροσκάφη που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, ο Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας φάνηκε ικανοποιημένος από την παρούσα κατάσταση των επιτοκίων και τόνισε πως οι ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ δεν τον ανησυχούν.

«Οι προβλέψεις μας υποδηλώνουν επίσης ότι τα επιτόκια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καλό επίπεδο», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank τη Δευτέρα σε ομιλία του στη Σεούλ, επαναλαμβάνοντας αυτό που έχει γίνει η τυπική ατάκα των αξιωματούχων της ΕΚΤ τους τελευταίους μήνες. «Η νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος είναι γενικά ουδέτερη αυτή τη στιγμή».