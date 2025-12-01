Η Λευκορωσία κατηγορεί τη Λιθουανία για «προβοκάτσια» μετά την κατάρριψη drone

Στα τέλη Οκτωβρίου, το κλείσιμο των συνόρων πυροδότησε εντάσεις μεταξύ της Λιθουανίας και της Λευκορωσίας, στενού συμμάχου της Ρωσίας.

Η Λευκορωσία κατηγόρησε σήμερα τη Λιθουανία για «προβοκάτσια» μετά τη συντριβή ενός drone στη λευκορωσική επικράτεια, το οποίο, σύμφωνα με το Μινσκ, προήλθε από αυτή τη βαλτική χώρα.

Η Λιθουανία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, άνοιξε ξανά τα σύνορά της με τη Λευκορωσία στα τέλη Νοεμβρίου, αφού τα είχε κλείσει ένα μήνα νωρίτερα, αφού μπαλόνια που χρησιμοποιούνταν για λαθρεμπόριο τσιγάρων εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Το Βίλνιους, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατήγγειλαν αυτά τα περιστατικά ως «υβριδικές απειλές».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας, Ρουσλάν Βαρανκόφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Λιθουανός επιτετραμμένος στη Λευκορωσία, Έρικας Βιλκανέκας, κλήθηκε το λευκορωσικό ΥΠΕΞ.

«Υποβλήθηκε έντονη διαμαρτυρία στο Βίλνιους σχετικά με την παραβίαση των συνόρων της Λευκορωσίας από ένα drone που προερχόταν από τη Λιθουανία στις 30 Νοεμβρίου 2025», υπογραμμίζει ανακοίνωση του Μινσκ.

Όπως αναφέρει η λευκορωσική κυβέρνηση, το drone συνετρίβη στην πόλη Γκρόντνο της δυτικής Λευκορωσίας και η ανάλυση των «βιντεοσκοπήσεων και των δεδομένων πλοήγησης» από τη συσκευή έδειχναν ότι η διαδρομή του περιελάμβανε πτήση πάνω από τη Λευκορωσία και την Πολωνία πριν επιστρέψει στη Λιθουανία.

«Θεωρούμε αυτές τις ενέργειες μια σκόπιμη πρόκληση όχι μόνο κατά της Λευκορωσίας αλλά και κατά της Πολωνίας», υποστήριξε ο Βαρανκόφ, απαιτώντας εξηγήσεις από το Βίλνιους.

Στα τέλη Οκτωβρίου, το κλείσιμο των συνόρων πυροδότησε εντάσεις μεταξύ της Λιθουανίας και της Λευκορωσίας, στενού συμμάχου της Ρωσίας.

Το Μινσκ κατέσχεσε περίπου 2.000 λιθουανικά φορτηγά που είχαν εγκλωβιστεί στη Λευκορωσία μετά το κλείσιμο δύο συνοριακών σημείων διέλευσης. Τις τελευταίες εβδομάδες, η ΕΕ εργάζεται για να ενισχύσει την άμυνά της στην ανατολική πλευρά της ενόψει της αύξησης των εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις οποίες οι Βρυξέλλες θεωρούν αποσταθεροποιητικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ