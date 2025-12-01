Μητσοτάκης: Συνάντηση με κοινωνικούς εταίρους για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.

Σε σύσκεψη με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, θα προεδρεύσει αύριο στις 11:00 π.μ. στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold - Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.