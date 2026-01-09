Ειδήσεις | Διεθνή

Ν. Κορέα: Διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για το ουράνιο και την πυρηνική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Newsroom
Η Νότια Κορέα οργανώνει μία διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για τον συντονισμό με τις ΗΠΑ στον εμπλουτισμό ουρανίου και στην επανεπεξεργασία πυρηνικού καυσίμου για ειρηνική χρήση.

Η Νότια Κορέα οργανώνει μία διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για τον συντονισμό με τις ΗΠΑ στον εμπλουτισμό ουρανίου και στην επανεπεξεργασία πυρηνικού καυσίμου για ειρηνική χρήση, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο των Εξωτερικών στη Σεούλ.

Η συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διμερούς συμφωνίας που επιτεύχθηκε το Νοέμβριο και η οποία προβλέπει επίσης, τη μείωση αμερικανικών δασμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νότια Κορέα
