Κομισιόν: Έρευνες σε υπηρεσίες cloud στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τρεις έρευνες αγοράς σχετικά με τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Δύο έρευνες αγοράς θα αξιολογήσουν κατά πόσον η Amazon και η Microsoft θα πρέπει να οριστούν ως πυλωροί για τις οικείες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), Amazon Web Services και Microsoft Azure, στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, με άλλα λόγια κατά πόσον ενεργούν ως σημαντικές πύλες μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούν τα όρια των πυλωρών της πράξης για τις ψηφιακές αγορές όσον αφορά το μέγεθος, τον αριθμό χρήστη και τη θέση στην αγορά.

Η τρίτη έρευνα αγοράς θα αξιολογήσει κατά πόσον η πράξη για τις ψηφιακές αγορές μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πρακτικές που ενδέχεται να περιορίσουν την ανταγωνιστικότητα και τη δικαιοσύνη στον τομέα του υπολογιστικού νέφους στην ΕΕ.

Το υπολογιστικό νέφος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά πολλών ψηφιακών υπηρεσιών και είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ΤΝ. Για την προώθηση της καινοτομίας, της εμπιστοσύνης και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους πρέπει να παρέχονται σε ένα δίκαιο, ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έρευνες αγοράς για τις υπηρεσίες Amazon Web Services και Microsoft Azure

Οι αναλύσεις των αγορών υπολογιστικού νέφους που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δείχνουν ότι οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους Microsoft Azure και Amazon Web Services κατέχουν πολύ ισχυρές θέσεις σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον ορισμένα χαρακτηριστικά του τομέα του υπολογιστικού νέφους ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Microsoft Azure και της Amazon Web Services.

Εάν από την έρευνα της Επιτροπής προκύψει ότι οι υπηρεσίες Microsoft Azure και Amazon Web Services χαρακτηρίζονται ως σημαντικές πύλες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους θα προστεθούν στον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας για τις οποίες η Amazon και η Microsoft έχουν ήδη οριστεί ως ρυθμιστές της πρόσβασης.

Έρευνα αγοράς σχετικά με την εφαρμογή της πράξης για τις ψηφιακές αγορές στις αγορές cloud

Η Επιτροπή συλλέγει επίσης πληροφορίες από σχετικούς παράγοντες της αγοράς για να αξιολογήσει κατά πόσον οι τρέχουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές αγορές είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την αντιμετώπιση πρακτικών που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα ή είναι αθέμιτες στον τομέα του υπολογιστικού νέφους.

Η έρευνα θα καλύψει, για παράδειγμα, τα εμπόδια στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, την περιορισμένη ή υπό όρους πρόσβαση των επιχειρηματικών χρηστών σε δεδομένα, τις υπηρεσίες δέσμευσης και ομαδοποίησης και τους δυνητικά μη ισορροπημένους συμβατικούς όρους.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις έρευνες αγοράς για τις υπηρεσίες Microsoft Azure και Amazon Web Services εντός 12 μηνών.

Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Microsoft και η Amazon πληρούν τα κριτήρια για να οριστούν ως πυλωροί για τις οικείες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, η Amazon και η Microsoft θα έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση των οικείων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.

Η έρευνα αγοράς σχετικά με την εφαρμογή της πράξης για τις ψηφιακές αγορές στις αγορές υπολογιστικού νέφους θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση τελικής έκθεσης εντός 18 μηνών, η οποία μπορεί να προτείνει την επικαιροποίηση των υποχρεώσεων της πράξης για τις ψηφιακές αγορές όσον αφορά το υπολογιστικό νέφος μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 49 της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.

Ιστορικό

Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές αποσκοπεί στη διασφάλιση διεκδικήσιμων και δίκαιων αγορών στον ψηφιακό τομέα. Προσδιορίζει μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, ή «ρυθμιστές της πρόσβασης», που παρέχουν σημαντική πύλη μεταξύ επιχειρήσεων και χρηστών, επιβάλλοντας υποχρεώσεις και απαγορεύοντας ορισμένες αθέμιτες πρακτικές.

Ακόμη και αν μια μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα δεν πληροί τα ποσοτικά όρια για το μέγεθος, τον αριθμό χρήστη ή τη θέση στην αγορά βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, εάν ελέγχει σημαντική θέση πύλης, η Επιτροπή μπορεί να διερευνήσει αν ο πάροχος θα πρέπει να οριστεί ρυθμιστής της πρόσβασης.

Κατά τη διεξαγωγή έρευνας, η Επιτροπή αξιολογεί στοιχεία όπως το μέγεθος του παρόχου, ο αριθμός των χρηστών, τα αποτελέσματα δικτύου, τα αποτελέσματα κλίμακας και πεδίου εφαρμογής, το κόστος εγκλωβισμού και αλλαγής παρόχου, καθώς και η εταιρική δομή του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων ή η κάθετη ολοκλήρωση της εν λόγω εταιρείας.

Στις έρευνες αυτές, η Επιτροπή υποστηρίζεται από την Αρχή για τους Καταναλωτές και τις Αγορές (ACM), την ολλανδική αρχή ανταγωνισμού, με τη μορφή κοινής ερευνητικής ομάδας, όπως προβλέπεται στους κανόνες συνεργασίας στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.