Σε υψηλό άνω των τριών εβδομάδων ο χρυσός

Ώθηση από τις προσδοκίες ότι η δημοσίευση οικονομικών δεδομένων μετά το reopening των ΗΠΑ θα ενισχύσει τα σενάρια για νέα μείωση των επιτοκίων από Fed τον Δεκέμβριο.

Σε υψηλό τριών και πλέον εβδομάδων σκαρφάλωσε o χρυσός την Πέμπτη, υποστηριζόμενος από τις προσδοκίες ότι η δημοσίευση οικονομικών δεδομένων μετά το reopening των ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει τα σενάρια για νέα μείωση των επιτοκίων από Fed τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,2% στα 4.206,64 δολάρια ανά ουγγιά, στην υψηλότερη τιμή του από τις 21 Οκτωβρίου. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησαν 0,1% στα 4.211,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι απώλεσε 1,1% στα 52,83 δολάρια ανά ουγγιά, αφού αναρριχήθηκε ενδοσυνεδριακά σε υψηλό σχεδόν 1 μήνα (από τις 17 Οκτωβρίου) ενώ η πλατίνα αποδυναμώθηκε 1,9% στα 1.585,10 δολάρια και το παλλάδιο διολίσθησε 1,2% στα 1.456,50 δολάρια.

Οι traders αναμένουν ότι τα data που θα δημοσιευτούν μετά το τέλος του shutdown θα αποκαλύψουν νέα αποδυνάμωση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ και θα ωθήσουν την Fed προς τουλάχιστον μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, εκτίμησε ο Τζιμ Γουίκοφ, ανώτερος αναλυτής της Kitco Metals.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επαναλειτουργήσει μετά από ένα ρεκόρ 43 ημερών σε «λουκέτο», ενώ ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε ότι η περαιτέρω χαλάρωση φέτος δεν ήταν εγγυημένη, εν μέρει λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων.

Δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι το 80% των οικονομολόγων αναμένει μια ακόμη μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 9-10 Δεκεμβρίου. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως ωφελούν τον χρυσό, ο οποίος συχνά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.