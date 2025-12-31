Πολιτική | Ελλάδα

Αντ. Σαμαράς: Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αντ. Σαμαράς: Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη
«Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», τονίζει σε μήνυμά του με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα - χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», τονίζει σε μήνυμά του με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς συνεχίζει λέγοντας: «Ζητούμενο η ευθύνη ! Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.

2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!

Για την Ελλάδα της ελπίδας!».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες φορολογικές δηλώσεις

Τέλος χρόνου για τα Τέλη Κυκλοφορίας - Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις «λήγουν» σήμερα

Καζαμίας 2026 - Καλή Χρονιά!

tags:
Αντώνης Σαμαράς
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider