Πετρέλαιο: Κέρδη πάνω από 1% καθώς οι κυρώσεις πλήττουν τις ρωσικές εξαγωγές

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη λόγω του αντίκτυπου των τελευταίων κυρώσεων των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και της αισιοδοξίας ότι το shutdown στις ΗΠΑ θα μπορούσε να τερματιστεί σύντομα, αν και η ανησυχία για υπερπροσφορά στην αγορά περιόρισε τα κέρδη.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent ενισχύθηκαν 1,10 δολάρια, ή 1,65%, στα 65,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 61,04 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 1,45%.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία και τον αντίκτυπό τους τόσο στις αγορές αργού πετρελαίου όσο και στις αγορές διυλισμένων καυσίμων.

Η Lukoil κήρυξε ανωτέρα βία σε μία πετρελαιοπηγή που λειτουργεί στο Ιρακ, δήλωσαν πηγές στο Reuters τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής πλήγμα από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον περασμένο μήνα.

Οι περιορισμένες εξαγωγές καυσίμων λόγω των κυρώσεων στηρίζουν τις τιμές πετρελαίου ενόψει της υπερπροσφοράς αργού, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα.

«Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε μεγάλους Ρώσους παραγωγούς και εξαγωγείς πετρελαίου επηρεάζουν αρνητικά τις εξαγωγές προϊόντων», δήλωσε ο Βάργκα. Ως αποτέλεσμα, το πετρέλαιο θέρμανσης και η βενζίνη κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το αργό πετρέλαιο.

Οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κουβέιτ, θα αυξήσουν τις προμήθειες αργού πετρελαίου στην Ινδία τον Δεκέμβριο, καθώς τα ινδικά διυλιστήρια αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στα ρωσικά βαρέλια, δήλωσαν πηγές σε τέσσερα ινδικά διυλιστήρια την Τρίτη.

Οι αγορές είδαν επίσης υποστήριξη, καθώς το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ θα μπορούσε να τερματιστεί αυτή την εβδομάδα, αφού η Γερουσία ενέκρινε έναν συμβιβασμό που θα αποκαταστίσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

«Η αισιοδοξία γύρω από την επαναλειτουργία της κυβέρνησης αυξάνει τις προσδοκίες για τη ζήτηση», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά αργού πετρελαίου περιορίζουν την άνοδο των τιμών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει τους στόχους παραγωγής του Δεκεμβρίου κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, αλλά συμφώνησε επίσης σε μια παύση των αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

«Η αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει επίσης σημαντική υπερπροσφορά το επόμενο έτος, γι' αυτό και οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν υπό πίεση. Η κύρια αιτία της υπερπροσφοράς είναι η σημαντική επέκταση της προσφοράς από τον OPEC+», ανέφεραν οι αναλυτές της Commerzbank σε σημείωμά τους.