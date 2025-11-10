Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές - Ενισχύθηκαν οι ελπίδες για τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ

Ο κλάδος της τεχνολογίας ενισχύθηκε 1,9%. Ο τραπεζικός κλάδος πρόσθεσε 2,7%, αγγίζοντας υψηλό ενός έτους.

Κέρδη άνω του 1% κατέγραψαν οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές «αναθάρρεψαν» και ένιωσαν έτοιμοι να γυρίσουν πίσω στα «ρίσκα» αφότου ανακοινώθηκε η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ. Το deal αυτό θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, γεγονός που φέρνει πιο κοντά τον τερματισμό του shutdown.

Ειδικότερα, η Γερουσία των ΗΠΑ την Κυριακή ψήφισε με 60 «ναι» (8 από Δημοκρατικούς Γερουσιαστές που διαφοροποιήθηκαν από την γραμμή του κόμματος) και 40 «όχι» για ένα διαδικαστικό μέτρο για την προώθηση μιας συμφωνίας που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,51% στις 573,28 μονάδες, ενώ ξεχώρισαν ο κλάδος της τεχνολογίας και των τραπεζών με άνοδο 1,9% και 2,7% αντίστοιχα, με τον δεύτερο να αγγίζει υψηλό ενός έτους. Ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 1,71% στις 5.661 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιήθηκε 1,76% στις 23.970 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 1,32% στις 8.055 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 1,09% στις 9.788 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 2,25% στις 43.883 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε με +1,87% στις 16.181 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Diageo ενισχύθηκε 5,2% μετά την ανακοίνωση για τον ορισμό του πρώην επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Tesco, Ντέιβ Λούις ως νέο διευθύνοντα σύμβουλό της, επιδιώκοντας να βάλει φρένο στην πτώση της τιμής της μετοχής της. Ο Λούις αποχωρεί από τη θέση του προέδρου της Haleon και θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου.

Η κίνηση έρχεται στον απόηχο της υποβάθμισης του guidance για τις πωλήσεις και τα κέρδη του βρετανικού κολοσσού για το 2025, καθώς αντιμετωπίζει υποτονικές καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις των εμπορικών δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, η μετοχή της Novo Nordisk κέρδισε 0,7% έπειτα από την ανακοίνωση αποκλειστικής συνεργασίας με την ινδική φαρμακευτική εταιρεία Emcure Pharmaceuticals για την πώληση του Wegovy υπό νέα εμπορική ονομασία.

Τέλος, η μετοχή της Pfizer έχασε 1,6% αφότου συμφώνησε να εξαγοράσει την Metsera, η οποία κατέγραψε «βουτιά» 15,2%, σε μια συμφωνία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια ταραχώδη διαδικασία πλειοδοσίας με τη Novo Nordisk για την νεοφυή επιχείρηση που αναπτύσσει φάρμακα απώλειας βάρους.

Η Metsera ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι η Pfizer θα καταβάλει έως και 86,25 δολάρια ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων 65,60 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά αρχικά, καθώς και πιθανές πρόσθετες πληρωμές έως και 20,65 δολάρια ανά μετοχή, εφόσον επιτευχθούν ορισμένα ορόσημα.