Ντάλι (Fed): Δεν πρέπει να διατηρήσουμε υψηλά τα επιτόκια για μεγάλο χρονικό διάστημα

Η αμερικανική οικονομία πιθανώς αντιμετωπίζει μια ύφεση στη ζήτηση, ενώ ο πληθωρισμός που σχετίζεται με τους δασμούς φαίνεται να είναι υπό έλεγχο προς το παρόν. Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν να μην διατηρηθούν τα επιτόκια σε πολύ υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Μέρι Ντάλι, σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV.

«Αν αναλύσετε τα δεδομένα, θα δείτε ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός στις υπηρεσίες ή στην στέγαση και, το σημαντικότερο, δεν διαπιστώνεται να "εξαπλώνεται" και να αλλάζει τις προσδοκίες μας (για πληθωρισμό)», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Βλέπουμε επίσης την αγορά εργασίας να χαλαρώνει και την αύξηση των μισθών να μετριάζεται, οπότε δεν θα δούμε πραγματικά μεγάλη πίεση από την πλευρά του εργατικού κόστους», σημείωσε.

«Έτσι, συνθέτουμε όλα αυτά τα στοιχεία και δεν θέλουμε να κάνουμε το λάθος να διατηρήσουμε τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για πολύ καιρό, για να διαπιστώσουμε τελικά ότι έχει αποβεί ζημιογόνο για την αμερικανική οικονομία», τόνισε.

Τα σχόλια της Ντάλι έρχονται μετά από μια ανάρτηση σε blog που δημοσιεύθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα, στην οποία εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά με το αν υπάρχει πιθανή ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων πέραν των 50 μονάδων βάσης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί φέτος.

«Για να χαραχθεί η σωστή πολιτική θα χρειαστεί ανοιχτό μυαλό και αναζήτηση στοιχείων και από τις δύο πλευρές της συζήτησης», ανέφερε η Ντάλι στην ανάρτηση, χωρίς να προσδιορίσει τη γραμμή δράσης που θα ακολουθήσουν οι αξιωματούχοι της Fed στην επικείμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ενώ το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ φαίνεται να πλησιάζει στη λήξη του, έπειτα από την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ, που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, η αναστολή της δημοσίευσης στοιχείων εξαιτίας αυτού έχει θολώσει την εικόνα των αξιωματούχων της Fed σχετικά με τις εξελίξεις στην οικονομία.

Ακόμη και αν η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων ξαναρχίσει, η απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου θα ληφθεί με λιγότερες πληροφορίες από το συνηθισμένο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση της Ντάλι για την τρέχουσα συγκυρία είναι ότι η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών υποδηλώνει ένα «αρνητικό σοκ στη ζήτηση». Ο πληθωρισμός, αν και υψηλός, παραμένει υπό έλεγχο και δεν έχει τροφοδοτηθεί ευρέως από τους εισαγωγικούς δασμούς, πρόσθεσε.