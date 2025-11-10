Πολιτική | Ελλάδα

Στη Ροδόπη αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στη Ροδόπη αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Το πρωί ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Το πρωί ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση - Βήμα βήμα οι αιτήσεις

Δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας: Άδεια θρανία, κενά στρατόπεδα και έλλειψη εργαζομένων

Μπορεί να κάνει, μπορεί και μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Μεταξύ Συνεδρίου και Συνδιασκέψεων ασθμαίνει το ΠΑΣΟΚ

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider