Intralot: Καταβολή της αμοιβής παράστασης στους δικαιούχους ομολογιούχους
Κατεβλήθη σήμερα 10 Νοεμβρίου η αμοιβή παράστασης 40 ευρώ ανά ομολογία.

Την καταβολή της αμοιβής ύψους 40 ευρώ ανά ομολογία στους δικαιούχους που συμμετείχαν στη πρόσφατη συνέλευση των ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου των 130 εκατ. ευρώ, κατέβαλε η Intralot, ολοκληρώνοντας έτσι τη σχετική διαδικασία σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωσή της Intralot:

«Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών” (“Intralot”), σε συνέχεια των από 25.8.2025, 10.9.2025 και 16.9.2025 ανακοινώσεών της, ενημερώνει ότι το ποσό αμοιβής παράστασης στους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές του κοινού ομολογιακού δανείου της ποσού €130.000.000, εκ ευρώ σαράντα (€40) ανά ομολογία, κατεβλήθη σήμερα 10 Νοεμβρίου 2025 προς τους δικαιούχους.»

