Visa - Mastercard: Νέα συμφωνία για τις χρεώσεις πιστωτικών καρτών

Στη μείωση των χρεώσεων που πληρώνουν τα καταστήματα συμφώνησαν να προχωρήσουν η Visa και η Mastercard, σε μια προσπάθεια να τερματίσουν μια 20ετή νομική διαμάχη με τους λιανοπωλητές των ΗΠΑ.

Μετά την δικαστική απόρριψη μίας προηγούμενης συμφωνίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως «ανεπαρκή», οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αναθεωρημένο διακανονισμό με τους εμπόρους που κατηγορούν τα δίκτυα καρτών ότι τους χρεώνουν υπερβολικές προμήθειες για να αποδέχονται τις κάρτες τους.

Η συμφωνία, η οποία απαιτεί δικαστική έγκριση, καλεί τη Visa και την Mastercard να μειώσουν τα «swipe fees» -το ποσοστό της προμήθειας που πληρώνει ο έμπορος στον εκδότη της κάρτας (τράπεζα) για κάθε συναλλαγή με κάρτα- οι οποίες κυμαίνονται συνήθως από 2% έως 2,5%,, κατά 0,1% για πέντε χρόνια.

Οι έμποροι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα δέχονται κάρτες των ΗΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών καρτών, των premium καταναλωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών δημοφιλών καρτών «ανταμοιβής» και των τυπικών καταναλωτικών καρτών.

«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για όλα τα μέρη, παρέχοντας τη σαφήνεια, την ευελιξία και την προστασία των καταναλωτών που επιδιώχθηκαν σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε η Mastercard σε μια δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Οι μικρότεροι έμποροι θα κερδίσουν από αυτόν τον διακανονισμό - περισσότερες επιλογές αποδοχής, μειωμένο κόστος και απλοποιημένους κανόνες» επισημαίνεται.

Όπως τονίζει η Merchant Payments Coalition η μείωση ήταν η «ελάχιστη» και οι Visa και Mastercard θα παραμείνουν ελεύθερες να αυξάνουν τις χρεώσεις χωρίς περιορισμούς μόλις λήξουν οι προσωρινές περικοπές.

Επίσης, ανέφερε ότι οι έμποροι «δεν είχαν άλλη επιλογή» από το να δέχονται κάρτες επιβράβευσης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 85% όλων των καρτών.

Οι συνολικές «swipe fees» πιστωτικών και χρεωστικών καρτών έφτασαν στο ρεκόρ των 187,2 δισ. δολ. πέρυσι, σύμφωνα με την Merchant Payments Coalition.