Τρεις τροφές που θα ήταν καλό να μη συνδυάζονται με το πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι είναι σύμμαχος της υγείας — αρκεί να ξέρετε με τι δεν ταιριάζει στο πιάτο σας.

Το πράσινο τσάι θεωρείται ένα από τα πιο ευεργετικά ροφήματα για τον οργανισμό.

Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, ενισχύει τον μεταβολισμό, συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου και προσφέρει μια φυσική τόνωση χωρίς να προκαλεί νευρικότητα.

Ωστόσο, μπορεί επίσης να επηρεάσει την απορρόφηση ορισμένων σημαντικών θρεπτικών συστατικών.

Αν έχετε εντάξει το πράσινο τσάι στη ρουτίνα σας, αξίζει να γνωρίζετε ποιες τροφές αλληλοεπιδρούν μαζί του.

