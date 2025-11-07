ΧΑ: Σε δοκιμασία κρίσιμες τεχνικές στηρίξεις για τον Γενικό Δείκτη

Κάτω και από τις 1.980 μονάδες υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης, καθώς οι πιέσεις στο ταμπλό διευρύνονται και κλιμακώνονται. Έως 1,8% υποχωρεί ο τραπεζικός δείκτης.

Upd. 14:28

Σε νέες απώλειες υποχρεώνεται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, υποχωρώντας κάτω ακόμα και από τις 1.980 μονάδες.

Με αρνητικά πρόσημα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου ο γερμανικός DAX διευρύνει τις απώλειές του στο 1%, ο γαλλικός CAC υποχωρεί 0,61% και ο βρετανικός FTSE100 0,87%, η ελληνική αγορά δείχνει αδύναμη να αντιδράσει ανοδικά, με τις μετοχές των τραπεζών να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου και επιμέρους επιχειρηματικά νέα συνεχίζουν να υπαγορεύουν κάποιες -επιλεκτικές- κινήσεις στο ταμπλό, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται εξελίξεις και στο «μέτωπο» της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, με τη μετοχή της δεύτερης να επιχειρεί σήμερα ανοδική αντίδραση.

Το κλίμα επηρεάζεται και από τις νέες πιέσεις που δέχθηκαν χθες στη Wall Street οι τεχνολογικές μετοχές. Ο S&P 500 βρίσκεται σε χαμηλό δύο εβδομάδων (6.720,32 μονάδες) και είναι πιθανό να δοκιμάσει κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς έχει διασπάσει καθοδικά των ΚΜΟ 21 ημερών (6.748,10 μονάδες) και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από τον ΚΜΟ 50 ημερών (6.665 μονάδες) που αποτελεί βραχυπρόθεσμη στήριξη, με την επόμενη «γραμμή άμυνας» να τοποθετείται από τους αναλυτές της JP Morgan στις 6.640 μονάδες.

Επί ελληνικού εδάφους, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης η Alpha Bank ανακοίνωσε άλμα 44% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου, στα 704 εκατ. ευρώ. Την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Optima, Τρ. Κύπρου και Aegean (όλες την Τρίτη 11/11). Την ερχόμενη εβδομάδα (14/11) αναμένεται και η ανακοίνωση της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο, προηγείται ωστόσο σήμερα το βράδυ η Scope Ratings.

Στο σύνολο του ταμπλό 29 μετοχές σε θετικό έδαφος, 82 σε αρνητικό και 40 αμετάβλητες. Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 106,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €7,39 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Λίγο πριν τις 14:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.981,08 μονάδες με απώλειες 0,87%. Νωρίτερα ο δείκτης βρέθηκε έως τις 1.997,10 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΔ «μετράει» μέχρι στιγμής εντός της εβδομάδας δύο ανοδικά και δύο πτωτικά κλεισίματα, ενώ στο κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης διατηρούσε οριακά θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο (+0,16%), το οποίο με την τρέχουσα εικόνα δείχνει δύσκολο να διατηρηθεί.

Πτωτικά κινείται και ο τραπεζικός δείκτης, με απώλειες 1,74% στις 2.194,61 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος. Αυξημένη μεταβλητότητα για την ΕΤΕ, που από το +1,43% βρέθηκε στο -1,31%. Στο -1,45% η Eurobank, στο -2,03% η Τρ. Πειραιώς, στο -2,58% η Alpha Bank.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, η Coca-Cola HBC ξεχωρίζει με άνοδο 1,21% στα €40,00, όπως και η Helleniq Energy με άνοδο 1,02% στα €7,91. Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι Jumbo (+0,87%), Motor Oil (+0,69%), ΔΑΑ (+0,56%), ΟΤΕ (+0,49%) και ΟΠΑΠ (+0,46%).

Στον αντίποδα, με απώλειες άνω του 2% διαπραγματεύονται οι ElvalHalcor, Viohalco, Τιτάν, Τρ. Κύπρου και Metlen και ακολουθούν η Aegean στο -1,92%, η Cenergy στο -1,70% και η ΕΥΔΑΠ στο -1,03%.

Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν οι μετοχές των Lamda Development (-0,97%), Σαράντης (-0,64%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,52%), Aktor (-0,48%) και ΔΕΗ (-0,19%).