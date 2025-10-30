ΧΑ: Πιέσεις σε όλο το ταμπλό και ήπιες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Μόλις 4 μετοχές του FTSE Large Cap και 2 του FTSE Mid Cap κινούνται σε θετικό έδαφος. Έως και άνω του 1% οι απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών.

Upd. 14:23

Διστακτικές οι κινήσεις των επενδυτών την Πέμπτη στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται σε ήπια αρνητικό έδαφος, υπό το «βάρος» των πιέσεων στις τράπεζες.

Εν μέσω ήπιων απωλειών στις ευρωπαϊκές αγορές, το stock picking στο ελληνικό ταμπλό συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σήμερα κυρίως σε μη τραπεζικά blue chips. Ενδεικτικό το γεγονός ότι στον FTSE Large Cap θετικό πρόσημο εμφανίζουν μόνο οι μετοχές των Jumbo (+1,61%), ΟΤΕ (+1,53%) Cenergy (+0,56%) και ΔΕΗ (+0,27%).

Παρόμοια εικόνα, με τη συντριπτική πλειονότητα των μετοχών σε αρνητικό έδαφος, διαμορφώνεται και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Στη σύνθεση του FTSE Mid Cap ανοδικά κινούνται μόνο οι τίτλοι των Fourlis (+0,96%) και Άβαξ (+0,63%).

Η ελληνική αγορά μπαίνει από σήμερα σε ρυθμούς τραπεζικών αποτελεσμάτων με τη Eurobank, αύριο ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς και την ερχόμενη εβδομάδα οι ΕΤΕ και Alpha Bank. Οι θετικές εκθέσεις ξένων οίκων για τον κλάδο συνεχίζονται, με την HSBC να προχωρά σήμερα με μεγάλη ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Μάλιστα, ο οίκος αναμένει τριπλάσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) την περίοδο 2025-2027, αναθεωρώντας την πρόβλεψή του στο 9%, από 3% προηγουμένως, και εκτιμά ότι το γ’ τρίμηνο θα σηματοδοτήσει το τέλος της καθοδικής πορείας των καθαρών εσόδων από τόκους,

Λίγο πριν τις 14:30 ο Γενικός Δείκτης, που στα πρώτα 60 λεπτά των συναλλαγών κινήθηκε με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου, βρίσκεται στις 2.012,77 μονάδες με απώλειες 0,63%.

Εντονότερες οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών που υποχωρεί 0,96% στις 2.274,60 μονάδες, ενώ νωρίτερα κατέγραφε απώλειες άνω του 1% έως τις 2.271,55 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/ καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2, με 37 τίτλους να κινούνται ανοδικά, έναντι 75 που υποχωρούν και 39 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 91,97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €16,05 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.