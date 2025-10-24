Πετρέλαιο: Άλμα 7% αν και οι κυρώσεις στη Ρωσία προβληματίζουν την αγορά

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς μεγαλώνει ο σκεπτικισμός στην αγορά όσον αφορά τις κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς μεγαλώνει ο σκεπτικισμός στην αγορά όσον αφορά τις κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent έκλεισαν κατά 5 σεντς, ή 0,1%, χαμηλότερα στα 65,94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εκείνα του αμερικανικού WTI κινήθηκαν στα 61,50 δολάρια το βαρέλι, μειωμένα κατά 29 σεντς, ή 0,5%.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν αυξηθεί νωρίτερα στη συνεδρίαση, επεκτείνοντας άνω του 5% τα κέρδη που σημείωσαν την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ωστόσο υποχώρησαν τις τελευταίες δύο ώρες συναλλαγών. Έκλεισαν την εβδομάδα με άλμα 7%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τα μέσα Ιουνίου.

«Υπάρχει ανανεωμένος σκεπτικισμός ότι αυτές οι κυρώσεις θα είναι τόσο σκληρές όσο ακούγεται ότι θα είναι», δήλωσε ο Τζον Κίλντουφ, συνεργάτης της Again Capital LLC.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε την Πέμπτη κυρώσεις στις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δύο εταιρείες αντιπροσωπεύουν συνολικά άνω του 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο το 2024 μετά τις ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις ώθησαν τις κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες να αναστείλουν βραχυπρόθεσμα τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσαν στο Reuters εμπορικές πηγές.

Τα διυλιστήρια στην Ινδία, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, επρόκειτο να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, δήλωσαν πηγές της βιομηχανίας.