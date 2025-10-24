Στα «πράσινα» η Wall Street - Ο πληθωρισμός ανοίγει τον δρόμο στην Fed για μείωση επιτοκίων

Tα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν αρκετά συγκρατημένες, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με τις αποφάσεις της Fed.

Κέρδη σημειώνουν οι δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν αρκετά συγκρατημένες, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών πως η Fed θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων όχι μόνο στην συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά ακόμη μία φορά τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, χαμηλότερα από το αναμενόμενο ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 3%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχες τιμές 0,4% και 3,1%. Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2% έναντι 0,3% τον Αύγουστο και έναντι 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3% από 3,1% τον Αύγουστο, με την εκτίμηση των αναλυτών να είναι 3,1%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,72% στις 47.072 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,77% στις 6.791 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 1,09% στις 23.192 μονάδες.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό απέκτησε μεγαλύτερη σημασία λόγω της έλλειψης μάκρο δεδομένων από επίσημες ομοσπονδιακές υπηρεσίες καθώς το ομοσπονδιακό shutdown που συνεχίζεται για 24η ημέρα έχει παραλύσει τις κυβερνητικές λειτουργίες.

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πιθανότατα δεν θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τον πληθωρισμό τον επόμενο μήνα λόγω του shutdown. Λόγω της αποτυχίας του Κογκρέσου να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο προσωρινής χρηματοδότησης, «οι επιθεωρητές δεν μπορούν να κάνουν την δουλειά τους - στερώντας μας κρίσιμα δεδομένα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. «Οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές» αναφέρει.

Μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ σχεδόν βέβαια παραμένει η μείωση για την συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Οι πιθανότητες για μείωση του Δεκεμβρίου αυξήθηκαν στο 98,5% από 91%, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch. Οι πιθανότητες για μείωση την επόμενη εβδομάδα παρέμειναν γύρω στο 98%-99%.

«Υπήρχαν λίγα πράγματα στην σημερινή καλοήθη έκθεση ΔΤΚ που να «τρομάξουν» την Fed και συνεχίζουμε να αναμένουμε περαιτέρω χαλάρωση στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε η Λίντσέι Ρόσνερ, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στην Goldman Sachs Asset Management. «Μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο παραμένει επίσης πιθανή, καθώς η τρέχουσα "ξηρασία" δεδομένων παρέχει στην Fed ελάχιστους λόγους να παρεκκλίνει από την πορεία που ορίζεται στο dot plot» πρόσθεσε.

Οι αγορές αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό την χθεσινή απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών. Όπως αναφέρει η απόφασή του ήρθε αφότου το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν ανακοίνωσε ότι η διαφήμιση παραποιεί μια ραδιοφωνική ομιλία που έδωσε ο Ρέιγκαν τον Απρίλιο του 1987 και ότι τα σχόλιά του έχουν επεξεργαστεί χωρίς την απαραίτητη άδεια. Το ίδρυμα δεν διευκρίνισε τι ήταν παραπλανητικό, ωστόσο ενθάρρυνε τον κόσμο να ακούσει το μη επεξεργασμένο βίντεο της ομιλίας του.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Intel ενισχύεται περισσότερο από 6%, αφού ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και έσοδα της γ' τρίμηνο, μετά την ανάκαμψη της ζήτησης για τους βασικούς επεξεργαστές x86 για υπολογιστές. Πιο συγκεκριμένα, η Intel κατέγραψε έσοδα ύψους 13,65 δισ. δολαρίων έναντι 13,14 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα κέρδη ανά μετοχή άγγιξαν τα 0,23 δολ/μτχ, προσαρμοσμένα, μη συγκρίσιμα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Για το τρίτο τρίμηνο, ανέφερε καθαρά έσοδα 4,1 δισ. δολαρίων, ή 90 σεντς ανά μετοχή, έναντι καθαρής ζημίας 16,6 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Χθες η Wall Street κατέγραψε κέρδη, παίρνοντας ώθηση από την άνοδο 2,3% της Tesla αλλά και των τεχνολογικών κολοσσών Nvidia (+1%), Broadcom (+1,2%), Amazon (+1,5%), Oracle (+2,7%), που έστειλαν 0,89% υψηλότερα τον Nasdaq στις 22.941 μονάδες. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 46.734 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,57% στις 6.748 μονάδες.