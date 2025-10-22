Πτωτικά η Wall Street εν αναμονή των αποτελεσμάτων των Mag 7 - «Βουτιά» 10% για Netflix

Οι επενδυτές αναμένουν την Tesla να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της μετά το «καμπανάκι», την πρώτη από τις "Magnificent 7" που θα τα δημοσιεύσει αυτό το τρίμηνο.

Τελευταία ενημέρωση 20:20

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται από χθες φαίνεται να αποδυναμώνουν το επενδυτικό ηθικό. Οι επενδυτές τώρα αναμένουν τα οικονομικά μεγέθη της Tesla μετά το «καμπανάκι». Πρόκειται για τον πρώτο τεχνολογικό κολοσσό από τις "Magnificent 7" που θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά του για το τρίμηνο.

Παράλληλα, οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας φαίνεται να εντείνονται μετά από δημοσίευμα του Reuters, στο οποίο αναφέρεται από πηγές πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εξαγωγές αμερικανικών λογισμικών προς την Κίνα, ως αντίποινα για τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές του Reuters, το σχέδιο αυτό, αν και δεν είναι η μόνη επιλογή που έχει τεθεί στο τραπέζι, θα υλοποιούσε τις απειλές που είχε εξαπολύσει ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές όλων «κρίσιμων λογισμικών» προς την Κίνα, περιορίζοντας έτσι τις παγκόσμιες αποστολές προϊόντων που περιέχουν ή έχουν παραχθεί με αμερικανικά λογισμικά.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 365 μονάδες, ή 0,78% στις 46.558 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει πτώση 0,99% στις 6.668 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 1,61% στις 22.584 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών δέχονται πίεση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Texas Instruments (-7%), τα οποία ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις και απογοήτευσαν τους επενδυτές. Πτώση σημειώνουν και οι On Semiconductor (-4,8%), Advanced Micro Devices (-4,8%), Micron Technology (-4,4%) και VanEck Semiconductor (-3,1%).

Η περίοδος δημοσίευσης των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών έχει ξεκινήσει θετικά για τον S&P 500, καθώς περισσότερα από τα 3/4 των εισηγμένων εταιρειών στον δείκτη έχουν ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους, τα οποία έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με το FactSet.

Την Τρίτη οι δείκτες έκλεισαν σε μικτό έδαφος, με τον Dow Jones να καταρρίπτει νέο ρεκόρ με ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη. Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,47% και έκλεισε στις 46.924 μονάδες, μία ανάσα από τις 47.000 μονάδες. Σημειώνεται ότι ενδοσυνεδριακά, έφτασε να σημειώνει άνοδο έως και 0,66% στις 47.015 μονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε αμετάβλητος στις 6.735 μονάδες. Ο Nasdaq διολίσθησε 0,16% στις 22.953 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Netflix καταγράφει «βουτιά» άνω του 10% μετά τα χαμηλότερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα που παρουσίασε για το γ' τρίμηνο, επικαλούμενη μία διαμάχη με τις φορολογικές αρχές της Βραζιλίας. Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 11,51 δισ. δολάρια ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα κέρδη ανά μετοχή βρέθηκαν στα 5,87 δολάρια έναντι 6,97 που ανέμεναν οι αναλυτές της LSEG.

Η εταιρεία φυτικών υποκατάστατων κρέατος Beyond Meat σημειώνει άλμα άνω του 8%, ενώ στις προσυνεδριακές συναλλαγές έφτασε να «εκτοξεύεται» κατά 100% στα 7,33 δολάρια, διευρύνοντας το τετραήμερο ράλι της σε σχεδόν 1.300%. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο άνω του 140% την Τρίτη, την μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία της, μετά την υπογραφή συμφωνίας της Beyond Meat με την Walmart για την επέκταση της διανομής των προϊόντων της.

Εξίσου μεγάλη άνοδο καταγράφει η μετοχή της Krispy Kreme κατά σχεδόν 10%, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε μέχρι και το +30%.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Tesla προχωρά στην ανάκληση περίπου 13.000 οχημάτων που κατασκευάστηκαν πρόσφατα, εξαιτίας ενός προβλήματος που μπορεί να προκαλέσει ξαφνική απώλεια ισχύος της μπαταρίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Σύμφωνα με το Bloomberg, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακαλεί σχεδόν 8.000 SUV Model Y και περισσότερα από 5.000 sedan Model 3, τα οποία κατασκευάστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι κατά πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να αποδυναμώσει την κυριαρχία της Κίνας στις σπάνιες γαίες. Η Κίνα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών και το 90% του διαχωρισμού και της επεξεργασίας τους και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιούν τα κρίσιμα υλικά ως «όπλο» τόσο κατά των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ.