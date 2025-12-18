Τουρισμός

20 από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία - κάστρα στον κόσμο για παραμυθένια διαμονή

Από τη ρομαντική ατμόσφαιρα του Burg Wernberg στη Γερμανία μέχρι τη βασιλική ιστορία του Dromoland Castle στην Ιρλανδία, κάθε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία προσφέρει μια αξέχαστη απόδραση.

Υπάρχουν καταλύματα που προσφέρουν άνεση, αλλά και εκείνα που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Με αρχιτεκτονική που παραπέμπει σε άλλες εποχές, εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους και κήπους που μοιάζουν βγαλμένοι από παραμύθι, τα ξενοδοχεία-κάστρα ανήκουν σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.

Από τη ρομαντική ατμόσφαιρα του Burg Wernberg στη Γερμανία μέχρι τη βασιλική ιστορία του Dromoland Castle στην Ιρλανδία, κάθε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία προσφέρει μια αξέχαστη απόδραση. Δείτε 20 από τα πιο όμορφα ξενοδοχεία-κάστρα στον κόσμο, όπως τα παρουσιάζει το Architectural Digest, στο άρθρο του travelgo.gr.

