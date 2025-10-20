Νέο ράλι 3% για τον χρυσό - Ολοταχώς για τα 4.400 δολάρια

Το μέταλλο κεφαλαιοποιεί τις γεωπολιτικές και δημοσιονομικές ανησυχίες των επενδυτών, βάζοντας πλώρη για ακόμα νέο ιστορικό υψηλό μέσα στο 2025.

Σε νέο ράλι επιδόθηκαν την Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, με το μέταλλο να κεφαλαιοποιεί τις γεωπολιτικές και δημοσιονομικές ανησυχίες των επενδυτών, βάζοντας πλώρη για ακόμα ιστορικό υψηλό μέσα στο 2025.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν υψηλότερα κατά 155 δολάρια/ουγγιά ή 3,6% και έκλεισαν στα επίπεδα των 4.366 δολαρίων/ουγγιά, ενώ στην spot αγορά οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,3% στα 4.347,47 δολάρια/ουγγιά.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού έπιασαν ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό υψηλό στα 4.378,69 δολάρια, πριν υποχωρήσουν κατά 2% -την πιο μεγάλη ημερήσια πτώση από τα μέσα Μαΐου- μετά από τις δηλώσεις Τραμπ για την Κίνα, που μείωσαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε σχεδόν 1% και διαμορφώθηκε στα 52,23 δολάρια, μετά την βουτιά κατά 4% την Παρασκευή, ενώ η πλατίνα πρόσθεσε 2,1% στα 1.642,79 δολάρια/ουγγιά. Το παλλάδιο ενισχύθηκε 1,8% στα 1.498,31 δολάρια/ουγγιά.