Το ιστορικό ράλι του χρυσού φέρνει οφέλη για τις αναδυόμενες αγορές

Η αδιάκοπη άνοδος στην τιμή του χρυσού αποφέρει σημαντικά κέρδη στις αναδυόμενες αγορές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε χώρες που εξορύσσουν και αγοράζουν το πολύτιμο μέταλλο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στη Νότια Αφρική, που φιλοξενεί τα βαθύτερα ορυχεία χρυσού στον κόσμο, οι μετοχές βρίσκονται σε πορεία για την καλύτερη χρονιά των τελευταίων δύο δεκαετιών, με τις μετοχές εταιρειών εξόρυξης όπως η Sibanye Stillwater, η AngloGold Ashanti και η Gold Fields να τριπλασιάζουν την αξία τους. Η πιστοληπτική ικανότητα της Γκάνας, του κορυφαίου παραγωγού χρυσού στην Αφρική, αναβαθμίστηκε από τον οίκο Moody’s Ratings. Οι χώρες των αναδυόμενων αγορών συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αγοραστές χρυσού, ενισχύοντας τα κρατικά τους ταμεία.

Για τους διαχειριστές κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές, η άνοδος του χρυσού αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να διατηρήσουν τη θετική τους στάση. Δημιουργώντας ένα «φαινόμενο πλούτου» τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους αγοραστές χρυσού, τα πολύτιμα αποθέματα ενισχύουν την πεποίθηση των επενδυτών. Σε έκθεσή τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι αναλυτές της Goldman Sachs κατέταξαν τη δύναμη του μεταλλευτικού τομέα της Νότιας Αφρικής ως έναν από τους κύριους λόγους που αναμένουν άνοδο για τα ομόλογα και τις μετοχές της χώρας.

«Η άνοδος του χρυσού ωφελεί μια μικρή ομάδα χωρών στις αναδυόμενες αγορές, όπως το Ουζμπεκιστάν, η Γκάνα και η Νότια Αφρική», δήλωσε ο Daniel Wood, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην William Blair Investment Management. «Η ευρύτερη εικόνα της αυξανόμενης τιμής του χρυσού είναι ότι οι επενδυτές αναζητούν όλο και περισσότερο εναλλακτικές επενδύσεις, μακριά από τα πιο παραδοσιακά νομίσματα των ανεπτυγμένων αγορών, και ιδιαίτερα το αμερικανικό δολάριο».

Ο Wood δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος για το νόμισμα του Ουζμπεκιστάν, καθώς η χώρα είναι τόσο μεγάλος παραγωγός χρυσού όσο και κάτοχος σημαντικών αποθεμάτων. Πρόσθεσε ότι οι εκτοξευόμενες τιμές των μετάλλων είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αγορές της Νότιας Αφρικής διανύουν μια τόσο ιστορική χρονιά.

Ο δείκτης FTSE/JSE Africa All Shares της Νότιας Αφρικής έχει καταγράψει άνοδο άνω του 30% το 2025. Το ραντ βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, ενώ η απόδοση των δεκαετών κρατικών ομολόγων έπεσε πρόσφατα κάτω από το 9%, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από επτά χρόνια. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού, που επέτρεψε στην κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια, ενισχύει επίσης το θετικό κλίμα στις αγορές.

Συνολικά, πρόκειται για μια θεαματική ανατροπή για μια χώρα που για χρόνια δυσκολευόταν να προσελκύσει επενδυτές, λόγω πολιτικής αστάθειας και ελλείψεων στην ηλεκτροδότηση που είχαν πλήξει την οικονομική της ανάπτυξη.

Μια ακόμη χώρα που επωφελείται από την άνοδο του χρυσού είναι η Γκάνα. Έπειτα από την οικονομική κρίση του 2022, η οποία την οδήγησε σε στάση πληρωμών του χρέους της, η χώρα βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης υπό την ηγεσία του νέου προέδρου, John Mahama. Το σέντι (το εθνικό νόμισμα) έχει ενισχυθεί κατά περίπου 38% φέτος, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο παγκοσμίως.

Άλλοι επενδυτές δήλωσαν ότι παρακολουθούν χώρες όπως η Πολωνία, η Τουρκία και το Καζακστάν, οι οποίες έχουν ενισχύσει τα αποθέματά τους σε χρυσό. Ο Alexis de Mones, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Ashmore Group, ανέφερε ότι, αν και η τάση είναι γενικά θετική, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να της δίνουν υπερβολική σημασία.

«Οι χώρες που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό χρυσού στα συναλλαγματικά τους αποθέματα θα φαίνονται πιο ισχυρές», δήλωσε ο de Mones, «αλλά δεν θα πρέπει απαραίτητα να θεωρείται ότι οι τιμές του χρυσού αποτελούν πηγή πιστοληπτικής δύναμης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για τις αναδυόμενες αγορές είναι το γεγονός ότι η άνοδος των τιμών του χρυσού συμπίπτει με αποδυνάμωση του δολαρίου και γενική χαλάρωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Αυτή την άποψη συμμερίζεται και η Ning Sun, ανώτερη στρατηγική αναδυόμενων αγορών στην State Street Markets στη Βοστόνη.

Ανέφερε ότι οι αυξανόμενες τιμές του χρυσού είναι συνήθως μέρος μιας γενικότερης τάσης που πλήττει τις επενδύσεις με ρίσκο. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, λόγω της αδυναμίας του δολαρίου και της αβεβαιότητας γύρω από την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ, η σχέση αυτή έχει αντιστραφεί. Και τώρα, οι αναδυόμενες αγορές βγαίνουν κερδισμένες.

«Το ράλι στον χρυσό ωφελεί περισσότερο τις αναδυόμενες αγορές απ’ ό,τι τις ανεπτυγμένες», είπε. «Οι αναδυόμενες αγορές δεν παράγουν απλώς χρυσό – τον αποθηκεύουν κιόλας».

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images