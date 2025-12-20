Ρούμπιο: Εξασφαλίστηκαν δεσμεύσεις για την ανάπτυξη 7.500 ανδρών από διάφορες χώρες στην Αϊτή

«Επιδιώκαμε να σχηματιστεί δύναμη 5.500 μελών. Έχουμε λάβει ήδη δεσμεύσεις για ως και 7.500 (άνδρες) από διάφορες χώρες».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για την ανάπτυξη συνολικά 7.500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας διαφόρων χωρών στην Αϊτή στο πλαίσιο της προσπάθειας να υποταχθούν οι συμμορίες που λυμαίνονται το κράτος της Καραϊβικής, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε υπέρ της ιδέας να υπερδιπλασιαστεί το μέγεθος της πολυεθνικής αποστολής υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ), που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται πριν από 15 μήνες, αλλά είναι υποστελεχωμένη και υποχρηματοδοτημένη, και να μετατραπεί σε δύναμη επέμβασης και καταστολής των κακοποιών.

«Επιδιώκαμε να σχηματιστεί δύναμη 5.500 μελών. Έχουμε λάβει ήδη δεσμεύσεις για ως και 7.500 (άνδρες) από διάφορες χώρες. Βλέπουμε δωρητές να κάνουν ένα βήμα εμπρός για να υποστηρίξουν το εγχείρημα», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Συμμορίες, οπλισμένες κατά κύριο λόγο με όπλα που εξάγονται παράνομα από λαθρέμπορους στις ΗΠΑ, έχουν κυριεύσει το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας της Αϊτής, της Πορτ-ο-Πρενς. Η δράση τους έχει αναγκάσει τουλάχιστον 1,3 εκατ. κατοίκους να ξεριζωθούν και χειροτερεύει την ανθρωπιστική κρίση και την πείνα. Τον Αύγουστο, η UNICEF υπολόγιζε ότι το 50% των μελών των εγκληματικών οργανώσεων είναι παιδιά που στρατολογήθηκαν εξαναγκαστικά.

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς όταν οι οικοδέσποινες χώρες σε διάσκεψη δωρητών κεκλεισμένων των θυρών προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η νέα δύναμη, που διεξήχθη στα Ηνωμένα Έθνη την 9η Δεκεμβρίου. Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τρεις ημέρες μετά τη διάσκεψη αυτή ανέφεραν πως έλαβαν δεσμεύσεις από 18 «οντότητες» για τη διάθεση προσωπικού, πόρων και τεχνικής υποστήριξης.

Η ΠΑΥΑ, υπό την ηγεσία της Κένυας, άρχισε να αναπτύσσεται τον Ιούνιο του 2024 αλλά δεν σημείωσε ουσιαστική πρόοδο στην προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση, καθώς οι συμμορίες --κάποιες από τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει πλέον «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»-- συνεχίζουν απτόητες τη δράση τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ