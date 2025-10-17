Ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα

Η τουρκική λίρα υποχωρεί 0,2% στα 41,9500 ανά δολάριο, μετρώντας πτώση 16% φέτος, ενώ οδεύει προς μια 15η εβδομάδα απωλειών.

Σε νέο χαμηλό όλων των εποχών διολισθαίνει η τουρκική λίρα την Παρασκευή, επεκτείνοντας τις απώλειές της καθώς η κεντρική τράπεζα στην Άγκυρα θα την «αποδυναμώσει» όσο χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ρυθμός του πληθωρισμού. Η τουρκική λίρα υποχωρεί 0,2% στα 41,9500 ανά δολάριο, μετρώντας πτώση 16% φέτος, ενώ οδεύει προς μια 15η εβδομάδα απωλειών.

«Η αποδυνάμωση της λίρας δεν αποτελεί έκπληξη - το νόμισμα έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά έναντι του δολαρίου ΗΠΑ σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα κατά μέσο όρο από το 2023», εξήγησε ο Εμρέ Ακτσακμάν, ανώτερος σύμβουλος χαρτοφυλακίου στην East Capital Group. «Αυτό που έχει σημασία για τους επενδυτές είναι δύο πράγματα: πρώτον, το αν η κεντρική τράπεζα διαθέτει επαρκή αποθεματικά για να διαχειριστεί μια ομαλή υποτίμηση και δεύτερον, ο ρυθμός της υποτίμησης» συμπλήρωσε.

«Πιστεύουμε επομένως ότι η κεντρική τράπεζα θα επιδιώξει να διατηρήσει τη σύνδεση μεταξύ του ρυθμού πληθωρισμού και της υποτίμησης της λίρας. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια σχετικά προβλέψιμη και συνεπή πορεία υποτίμησης, που συνεπάγεται υψηλές αλλά σταδιακά μειούμενες πραγματικές αποδόσεις» έσπευσε να συμπληρώσει, εξηγώντας πως ο πιέσεις των τιμών αναζωπυρώνονται.

Η κεντρική τράπεζα «μπορεί να επιβραδύνει» τον ρυθμό υποτίμησης της λίρας για να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, εκτός από τη διατήρηση των πραγματικών επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα, εξήγησαν οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley. Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιταχύνθηκε για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο τον Σεπτέμβριο.