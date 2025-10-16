ΧΑ: Rotation πιέσεων «σπρώχνει» τον Γενικό Δείκτη σε χαμηλό μηνός

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών. Απώλειες σχεδόν 3% για τον τραπεζικό δείκτη, ενώ ο Γενικός Δείκτη «χάνει» και τις 2.010 μονάδες.

Upd. 12:03

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται και σήμερα οι πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως προκύπτει από την εικόνα του πρώτου 90λεπτου των συναλλαγών της Πέμπτης.

Η αγορά -εν μέσω ήπιων πιέσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια- εμφανίζεται προς το παρόν αδύναμη για κάποια ουσιαστική ανοδική αντίδραση, προερχόμενη από ένα πτωτικό τριήμερο που έχει κοστίσει στον Γενικό Δείκτη το 3,05% της αξίας του και στον τραπεζικό δείκτη το 2,75%.

Σήμερα αυτή η «ψαλίδα» περιορίζεται καθώς, στο ιδιότυπο… πτωτικό rotation των τελευταίων ημερών, η σκυτάλη δείχνει να περνά σήμερα στις μετοχές των τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί σε ποσοστό 2,65% στις 2.333,05 μονάδες, έχοντας βρεθεί νωρίτερα έως το -2,85%, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος και τις μεγαλύτερες απώλειες, περί του 3,5%, να εντοπίζονται στους τίτλους των ΕΤΕ και Eurobank.

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Δείκτης βλέπει ενδοσυνεδριακό χαμηλό κάτω από τις 2.010 μονάδες για πρώτη φορά από τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ λίγο μετά τις 12:00 καταγράφει απώλειες 1,88% στις 2.007,39 μονάδες. Σε επίπεδο κλεισίματος, τιμή κάτω των 2.010 μονάδων ο ΓΔ «έγραψε» τελευταία φορά στις 2 Σεπτεμβρίου.

Οι πωλήσεις στο ελληνικό ταμπλό τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχουν κάποια συστηματικότητα, υπό την έννοια ότι η πίεση μεταφέρεται διαδοχικά και… αδιακρίτως από κλάδο σε κλάδο, αν και με κάποιες εξάρσεις σε μεμονωμένες μετοχές, η οποία συνδέεται και με την αυριανή λήξη παραγώγων.

Η εικόνα αυτή συντηρεί ένα κλίμα κόπωσης, καθώς απουσιάζει προς το παρόν ο καταλύτης που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός ουσιαστικής αντιστροφής. Ωστόσο, δε λείπουν και οι επιλεκτικές κινήσεις σε μεμονωμένους τίτλους, στοιχείο που δείχνει ότι ενεργοποιούνται κάποια αγοραστικά αντανακλαστικά από επενδυτές που τοποθετούνται εκμεταλλευόμενοι τη διόρθωση.

Στο σύνολο του ταμπλό 22 μετοχές διατηρούν θετικό πρόσημο, έναντι 102 που υποχωρούν και 27 αμετάβλητων, με τον συνολικό τζίρο ενισχυμένος, καθώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 70,21 εκατ. ευρώ.