Ανοδικά η Wall Street με ώθηση από τα κέρδη των τραπεζών και την τεχνολογία

Κέρδη καταγράφουν κάποια από τα μεγαλύτερα «ονόματα» του τεχνολογικού κλάδου: Blackrock (+1,11%), Nvidia (+1,34%), xAI (+1,2%) και Microsoft (+0,3%).

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς το επενδυτικό ηθικό ενισχύεται από τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν οι αμερικανικές τράπεζες κατά το γ' τρίμηνο, ενώ ώθηση δίνει και η άνοδος που καταγράφουν οι κολοσσοί του τεχνολογικού κλάδου.

Το γεγονός αυτό υπερκαλύπτει μεν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παρόλα αυτά το βλέμμα των επενδυτών παραμένει στραμμένο προς αυτή την κατεύθυνση για τυχόν εξελίξεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κερδίζει 0,72% στις 46.602 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,90% στις 6.704 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,99% στις 22.745 μονάδες.

Την Τρίτη σημειώθηκε έντονη μεταβλητότητα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους δείκτες να καταλήγουν να κλείσουν σε μικτό έδαφος. Ο Dow Jones κέρδισε 202,88 μονάδες ή 0,44% στις 46.270 μονάδες διαγράφοντας τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά με απώλειες 615,55 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,16% στις 6.644 μονάδες διακόπτοντας πτώση έως και 1,5% ενώ ο Nasdaq διολίσθησε 0,76% στις 22.669 μονάδες ενώ έχανε μέχρι και 2%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Bank of America κερδίζει πάνω από 4% αφού τα κέρδη της για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η δραστηριότητα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκε εν μέσω μιας πολυαναμενόμενης ανάκαμψης στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 43% στα 2,05 δισ. δολάρια, καλύτερα από τα 1,65 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η Morgan Stanley σημειώνει άλμα σχεδόν 6,5% το γ΄ τρίμηνο αποδείχθηκε άκρως θετικό για την αμερικανική τράπεζα, με ιστορικό υψηλό στα έσοδα ενώ τα κέρδη υπερέβησαν τις εκτιμήσεις με τη μεγαλύτερη διαφορά (margin) που έχει καταγραφεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Ειδικότερα, η ισχυρή αμερικανική τράπεζα ανακοίνωση πως τα κέρδη της εκτινάχθηκαν 45% σε σχέση με το 2024, στα 4,61 δισ. δολάρια ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,10 δολ/μτχ.

Η εισηγμένη στη Wall Street μετοχή της ASML ενισχύεται σχεδόν 3% καθώς ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών στις παραγγελίες γ' τριμήνου και διαβεβαίωσε ότι οι πωλήσεις για το 2026 θα κινηθούν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με φέτος, καθώς η ενισχυμένη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως ενίσχυσε τη ζήτηση για τις μηχανές παραγωγής μικροτσίπ. Η ολλανδική τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε παραγγελίες ύψους 5,4 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο έναντι των εκτιμήσεων για 4,9 δισ. ευρώ των αναλυτών.

Στα επιχειρηματικά νέα, μια επενδυτική κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις BlackRock, Nvidia, xAI και Microsoft θα εξαγοράσει την Aligned Data Centers σε μια συμφωνία αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη. Η συμφωνία υπογραμμίζει το ράλι επενδύσεων στο οποίο έχουν επιδοθεί τεχνολογικοί κολοσσοί και μη στις υποδομές που απαιτούνται για την τροφοδοσία της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες σπεύδουν να κατασκευάσουν τα πιο εξελιγμένα μοντέλα AI, όπως τονίζει το Reuters. Και οι τέσσερις τεχνολογικοί κολοσσοί σημειώνουν κέρδη: Blackrock (+1,11%), Nvidia (+1,34%), xAI (+1,2%) και Microsoft (+0,3%).

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, επενδυτές και αναλυτές έλαβαν ως «σήμα» για νέα μείωση στα επιτόκια την αναφορά στην αποδυναμωμένη αγορά εργασίας των ΗΠΑ που έκανε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας στη Φιλαδέλφεια την Τρίτη. Ο επικεφαλής της Fed παρουσίασε μια διατριβή σχετικά με την κατάσταση της Fed με την «ποσοτική σύσφιξη (quantitative tightening - QT)» ή την προσπάθεια μείωσης των ομολόγων (άνω των 6 τρισ. δολαρίων) που κατέχει στον ισολογισμό της.

Στο ευρύτερο ζήτημα των επιτοκίων, ο Πάουελ γενικά επέμεινε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και στρεβλώνει την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού. «Ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο, η άνοδος της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί απότομα, πιθανώς εν μέρει λόγω της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», τόνισε, με το traders να το εκλαμβάνουν ως «νεύμα» για νέα περικοπή.