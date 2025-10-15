Το «χρυσό άγγιγμα» της OpenAI - Έτοιμη να γίνει μέλος του κλειστού κλαμπ του 1 τρισ. δολ. η Walmart

Σε πολύ καλό δρόμο για να ενταχθεί στην ελίτ των εταιρειών με αποτίμηση 1 τρισ. δολαρίων βρίσκεται η Walmart, μετά την χθεσινή ανακοίνωση της συνεργασίας της με την OpenAI, η οποία οδήγησε τη μετοχή σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με τον αναλυτή της Mizuho, Ντέιβιντ Μπέλινγκερ.

Η συμμαχία με την εταιρεία με επικεφαλής τον Σαμ Άλτμαν αποκαλύφθηκε την Τρίτη και θα επιτρέψει στους αγοραστές της Walmart να περιηγούνται και να αγοράζουν προϊόντα απευθείας στο ChatGPT κάνοντας κλικ στο κουμπί «αγορά». Ενώ η προσφορά δεν θα περιλαμβάνει φρέσκα τρόφιμα, οι πελάτες θα μπορούν να αγοράζουν είδη όπως συσκευασμένα τρόφιμα, ρούχα και άλλα τόσο από την Walmart όσο και από την αλυσίδα Sam’s Club.

H μετοχή σημείωσε άνοδο σχεδόν 5% στη χθεσινή συνεδρίαση της Wall Street καταγράφοντας τα μεγαλύτερη κέρδη του Dow Jones, και την μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από τον Απρίλιο, όταν οι δασμοί τέθηκαν σε παύση, φέρνοντας την κεφαλαιοποίησή της σε περισσότερα από 854 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η μετοχή συνεχίζει ανοδικά κατά σχεδόν 2%

Η υπέρβαση του ορίου του τρισεκατομμυρίου δολαρίων θα έβαζε την Walmart σε μια σπάνια ομάδα μετοχών, μια ομάδα που εξακολουθεί να κυριαρχείται συντριπτικά από ονόματα τεχνολογίας. Από τις 11 άλλες μετοχές που αξίζουν σήμερα 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ή περισσότερο, μόνο η Berkshire Hathaway Inc. και η Saudi Aramco βρίσκονται εκτός της σφαίρας της τεχνολογίας.

Η συμφωνία OpenAI υπογραμμίζει την ικανότητα της Walmart να «παραμένει στην αιχμή της τεχνολογίας», σύμφωνα με τον αναλυτή της Citigroup Inc., Paul Lejuez. Ενώ η OpenAI έχει άλλους συνεργάτες λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των Etsy Inc. και Shopify Inc., η συνεργασία της Walmart είναι «μοναδική».

Η συμφωνία προσθέτει σε αυτό που είναι ήδη ένα ανοδικό σκηνικό για τις μετοχές της Walmart, παρά τα επίμονα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με τον αναλυτή της Mizuho, ​​Ντέιβιντ Μπέλιντζερ, ο οποίος έχει αξιολόγηση buy για τη μετοχή.

Οι μετοχές της Walmart βρίσκονται σε πτωτική πορεία για μεγάλο μέρος των τελευταίων τριών ετών, καθώς ο λιανοπωλητής κατέκτησε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς χάρη εν μέρει στις χαμηλές τιμές του, προσελκύοντας αγοραστές που δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αξία. Αφού κέρδισε περισσότερο από 11% το 2023, η εταιρεία με έδρα το Αρκάνσας σημείωσε άνοδο σχεδόν 72% πέρυσι, το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος της από το 1998.