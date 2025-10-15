Guardian: «Φρένο» στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις από ΕΕ - Νέοι κανόνες για τη στεγαστική κρίση

Πρόσθετους κανόνες για την αντιμετώπιση του «τεράστιου προβλήματος» των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb και η Booking.com σχεδιάζει η Κομισιόν

καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει την «κοινωνική κρίση» με πολλά εκατ. ανθρώπους να αγωνίζονται να αγοράσουν ένα σπίτι, όπως επεσήμανε ο επίτροπος στέγασης Dan Jørgensen σε συνέντευξή του στον Guardian και σε άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες.

Ειδικότερα, επεσήμανε ότι ήρθε η ώρα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των Βρυξελλών να λάβουν σοβαρά υπόψη το θέμα της στέγασης ή να παραχωρήσουν έδαφος στους αντιευρωπαϊκούς λαϊκιστές, οι οποίοι, όπως είπε, δεν είχαν τις απαντήσεις για την έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών. «Αν εμείς, δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη και δεν αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για κοινωνικό πρόβλημα και χρειάζεται δράση, τότε... οι αντιευρωπαϊκοί λαϊκιστές θα κερδίσουν», υπογράμμισε.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες μέχρι στιγμής «δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν» ορισμένα από τα βασικά βήματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο Δανός Σοσιαλδημοκράτης, έχει αναλάβει την εκπόνηση του πρώτου σχεδίου προσιτής στέγασης της ΕΕ, το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Δήλωσε ότι η δημοσίευση είχε επισπευσθεί από το 2026, επικαλούμενος τον επείγοντα χαρακτήρα της «κοινωνικής κρίσης».

«Το επερχόμενο σχέδιο θα καλύψει τομείς όπου είναι πράγματι πολύ σαφές ότι η στέγαση αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και όπου δεν έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε μέχρι στιγμής... Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, όπου χρειαζόμαστε περισσότερους ευρωπαϊκούς κανόνες», σχολίασε, συμπληρώνοντας πως οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ήταν «ένα τεράστιο πρόβλημα σε πολλές πόλεις», αλλά δεν κατονόμασε συγκεκριμένους ιστότοπους ούτε περιέγραψε λεπτομερώς τυχόν προτάσεις.

Ο Jørgensen, ο οποίος είναι επίσης επιφορτισμένος με τη μείωση των τιμών της ενέργειας, επέμεινε ότι το σχέδιο προσιτής στέγασης της ΕΕ θα αντιμετωπίσει την «χρηματιστικοποίηση» της στέγασης, επειδή «είναι σαφές ότι όταν γίνεται εμπόρευμα και χρησιμοποιείται για κερδοσκοπία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υπόλοιπη κοινωνία, τότε φυσικά αυτό ενδεχομένως προκαλεί προβλήματα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνέχισε, εξετάζει επίσης πώς να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα των ενοικιαστών, καθώς και να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις να επιδοτούν ή να παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ενώ δεν έδωσε κάποιο νούμερο, διευκρινίζοντας πως «μιλάμε για πολύ, πολύ μεγάλους αριθμούς» ενώ κατέληξε ότι θα χρειαστούν δημόσια χρήματα για την παροχή κινήτρων.