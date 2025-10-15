Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι για την Ουκρανία

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το διήμερο 23 - 24 Οκτωβρίου, τέθηκαν επί τάπητος κατά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε, νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυριάκος Μητσοτάκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
