Πετρέλαιο: Αμετάβλητες οι τιμές μετά τo ράλι της Δευτέρας

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν σήμερα, μετά τη μέτρια αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ τον Νοέμβριο, εν μέσω ενδείξεων για υπερπροσφορά στην αγορά.

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο της ανόδου άνω του 1% κατά τις συναλλαγές της Δευτέρας, μετά την μέτρια αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ για τον Νοέμβριο που ανακοινώθηκε την Κυριακή.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Νοεμβρίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με οριακά κέρδη 0,06%, στα 61,73 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Δεκεμβρίου για το ευρωπαϊκό brent έχασαν 0,03% και διαμορφώθηκαν στα 65,45 δολάρια το βαρέλι

Την Κυριακή, ο OPEC+ ανακοίνωσε την αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ανά ημέρα (bpd) τον Νοέμβριο, αντίστοιχα με τα επίπεδα του Οκτωβρίου, εν μέσω της συνεχιζόμενης ανησυχίας για την αυξημένη προσφορά.

