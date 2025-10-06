Πετρέλαιο: Κέρδη άνω του 1% μετά την συγκρατημένη αύξηση παραγωγής του OPEC+

Περισσότερο από 1% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Δευτέρα, αφού η προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής του OPEC+ για τον Νοέμβριο ήταν πιο ήπια από την αναμενόμενη.

Περισσότερο από 1% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Δευτέρα, αφού η προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής του OPEC+ για τον Νοέμβριο ήταν πιο ήπια από την αναμενόμενη, μετριάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την υπερπροσφορά στην αγορά.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 94 σεντς, ή 1,46%, κλείνοντας στα 65,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό West Texas Intermediate των ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 61,69 δολάρια, αυξημένο κατά 81 σεντς, ή περίπου 1,33%.

«Η αγορά ανέμενε μια κάπως μεγαλύτερη αύξηση από τον OPEC+», δήλωσε ο Janiv Shah, αναλυτής της Rystad. «Ωστόσο, τα μέτρια 137.000 βαρέλια την ημέρα διογκώνουν το ήδη υπερπροσφερόμενο ισοζύγιο για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και του 2026» τόνισε.

Την Κυριακή, ο OPEC+ ανακοίνωσε την αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ανά ημέρα (bpd) τον Νοέμβριο, αντίστοιχα με τα επίπεδα του Οκτωβρίου, εν μέσω της συνεχιζόμενης ανησυχίας για την αυξημένη προσφορά.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η Ρωσία υποστήριξε την εν λόγω αύξηση στη συνεδρίαση του OPEC+, παρόλα αυτά η Σαουδική Αραβία θα προτιμούσε να ήταν διπλάσια, τριπλάσια ή ακόμα και τετραπλάσια προκειμένου να ανακτήσει γρήγορα το μερίδιό της στην αγορά.

Η μέτρια αναπροσαρμογή της παραγωγής έρχεται επίσης σε μια περίοδο αυξανόμενων εξαγωγών από τη Βενεζουέλα, επανέναρξης της ροής κουρδικού πετρελαίου μέσω της Τουρκίας και παρουσίας απούλητων βαρελιών από τη Μέση Ανατολή (τα οποία προορίζονται για πώληση τον Νοέμβριο).

Η Σαουδική Αραβία διατήρησε αμετάβλητη την επίσημη τιμή πώλησης του αργού πετρελαίου Arab Light που εξάγει στην Ασία.

Στο μεταξύ, οι εκτιμήσεις των αγορών για αδύναμη ζήτηση το τέταρτο τρίμηνο είναι άλλος ένας παράγοντας που θα μπορούσε να συγκρατήσει τις ανοδικές τάσεις του «μαύρου χρυσού».

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την εβδομάδα που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, καθώς η δραστηριότητα διύλισης και η ζήτηση μειώθηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.