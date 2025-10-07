Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Άλμα 6% της Kering

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία επηρέασε το επενδυτικό ηθικό.

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν την Τρίτη οι περισσότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία έπειτα από την παραίτηση Σεμπαστιάν Λεκορνί, του πέμπτου πρωθυπουργού σε διάστημα δύο ετών επηρεάζει το επενδυτικό ηθικό.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,15% στις 569,4 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,33% στις 5.610 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,05% στις 24.383 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,04% στις 7.974 μονάδες. Οι πιέσεις ωστόσο διατηρήθηκαν στις γαλλικές τραπεζικές μετοχές με την Credit Agricole να υποχωρεί 0,21%, την BNΡ Ρariba να χάνει 1,15% και τη Societe Generale αποδυναμώνεται 0,78%. Από την άλλη, κλάδοι όπως οι εταιρείες ειδών πολυτελείας στο γαλλικό χρηματιστήριο ανέκαμψαν την Τρίτη, με την Kering και την Dior να κερδίζουν 6,3% και 3,9% αντίστοιχα και την LVMH να βρίσκεται στο 4%. Στα αυτοκίνητα, η Renault πρόσθεσε 2.5%.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,02% στις 9.481 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με -0,15% στις 43.082 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 0,17% στις 15.530 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός Shell ανακοίνωσε ότι αναμένει οι συναλλαγές στο τμήμα φυσικού αερίου να είναι «σημαντικά υψηλότερες» το γ' τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, τόνισε ότι υπολογίζει ζημίες 600 εκατ. δολαρίων από την ματαίωση έργου βιοκαυσίμων στο Ρότερνταμ. Η μετοχή της ενισχύθηκε 1,54%.

Στα της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε το βράδυ της Δευτέρας στον έκπτωτο πρωθυπουργό Λεκορνί 48 ώρες «για να σώσει την κυβέρνησή του», ενώ οι πολιτικοί τριγμοί πυροδοτούν φόβους για πανευρωπαϊκό ντόμινο στο κόστος δανεισμού. Σε περίπτωση αποτυχίας, άφησε να εννοηθεί ότι θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν εντός 20 έως 40 ημερών σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία. Θύμα της πολιτικής κρίσης είναι ο προϋπολογισμός του 2026, καθώς η κυβέρνηση έχει προθεσμία μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για να καταθέσει το ν/σ αλλιώς, προβλέπεται νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για να εγκριθούν οι δαπάνες, η φορολογία και ο δανεισμός.