Shell: Ανάκαμψη με ώθηση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο - «Βλέπει» πιο υψηλά κέρδη το γ' τρίμηνο

Πρόκειται για μια σημαντική ανάκαμψη, αφού ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες αύξησης των κερδών του ενεργειακού κολοσσού.

Ανάκαμψη σημείωσε η δραστηριότητα της Shell στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο το τρίτο τρίμηνο, μετά από μια περίοδο όπου επηρεάστηκε έντονα από την γεωπολιτική αστάθεια που επικρατούσε σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας θετικό σήμα για την πορεία του ομίλου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η απόδοση για το φυσικό αέριο (σε επίπεδο συναλλαγών) ήταν «σημαντικά υψηλότερη» και για το πετρέλαιο ήταν «υψηλότερη» το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο, όπως ανέφερε η εταιρεία. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αναμένονται αργότερα αυτό το μήνα.

Πρόκειται για μια σημαντική ανάκαμψη, αφού ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες αύξησης των κερδών του ενεργειακού κολοσσού.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Wael Sawan, τα χαμηλότερα κέρδη του β’ τριμήνου στον τομέα αυτό ήταν περισσότερο αποτέλεσμα γεωπολιτικών παραγόντων, παρά προσφοράς και ζήτησης.

Η μετοχή της Shell σημειώνει άνοδο 1,74% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά πρόσθεσε έως και 2,3%, η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων δύο μηνών. Η μετοχή της Shell έχει καταγράψει κέρδη 12% μέχρι στιγμής φέτος -πρόκειται για την καλύτερη απόδοση μεταξύ των γιγάντων του κλάδου της ενέργειας.

Η Shell κατέγραψε σημείωσε επίσης την αύξηση του όγκου LNG σε 7 έως 7,4 εκατ. μετρικούς τόνους, από 6,7 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκε σε 1,89 εκατ. βαρέλια την ημέρα, εντός του προηγούμενου εύρους προβλέψεων.

Τα λειτουργικά έξοδα αυτού του τριμήνου θα μπορούσαν να υπερβούν το προηγούμενο τρίμηνο κατά 500 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Shell.

Βελτιωμένο το outlook για τις συναλλαγές

Η βελτίωση των προοπτικών για τις συναλλαγές έρχεται μετά από μια περίοδο σχετικής σταθερότητας στις τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονταν κυρίως σε ένα στενό εύρος μεταξύ 65 και 70 δολαρίων το βαρέλι κατά το τρίτο τρίμηνο, προσφέροντας στους επενδυτές πιο προβλέψιμα περιθώρια κέρδους. Οι μέσες τιμές κατά το γ' τρίμηνο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2 δολάρια.

Αν και το τρίτο τρίμηνο πέρασε χωρίς έντονες διακυμάνσεις, οι συνεχείς πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι ασταμάτητες ανακοινώσεις δασμών από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από αυτό το τρίμηνο, προκάλεσαν «αναταράξεις».

Οι ανταγωνιστές της αντιμετώπισαν επίσης δυσκολίες λόγω της αστάθειας κατά το δεύτερο τρίμηνο. Και ενώ η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Shell υποδηλώνει βελτίωση στην αγορά της ενέργειας, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας «κρούει τον κώδωνα», αναφέροντας ότι η αγορά του πετρελαίου βρίσκεται στο χείλος της υπερπροσφοράς.

Προβλήματα στον τομέα των χημικών

Δεν «είδαν», βέβαια, όλοι οι κλάδοι της Shell ανάκαμψη. Ο τομέας των χημικών αναμένεται να παρουσιάσει ζημιές το τρίτο τρίμηνο.

Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί εδώ και καιρό «βάρος» για τις επιδόσεις της Shell, με την εταιρεία να έχει αποκαλύψει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμπράξεων στις ΗΠΑ και επιλεκτικών «λουκέτων» στην Ευρώπη.

Τον Ιούλιο, ο Sawan δεσμεύτηκε να αναστρέψει την πορεία του τμήματος χημικών, το οποίο, όπως είπε, υφίσταται μια από τις πιο παρατεταμένες κρίσεις που έχει γνωρίσει ο κλάδος εδώ και πολύ καιρό.