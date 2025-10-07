ΧΑ: Άνοδος με το βλέμμα στις… ανεπτυγμένες αγορές

Η προσδοκία μετάταξης του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, σε συνδυασμό με το γύρισμα των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών σε θετικό έδαφος, επέτρεψαν στον Γενικό Δείκτη να κλείσει με άνοδο. Τρ. Πειραιώς, ΕΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Η προσδοκία μετάταξης του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, σε συνδυασμό με το γύρισμα των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών σε -έστω οριακά- θετικό έδαφος, επέτρεψαν στον Γενικό Δείκτη του ΧΑ να κλείσει την Τρίτη με άνοδο.

Παρόλο που βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.045,65 μονάδες στα πρώτα 90 λεπτά της συνεδρίασης, ο ΓΔ λίγο μετά τις 12:00 ανέκτησε θετικό πρόσημο και, αφού κινήθηκε ήπια ανοδικά με κέρδη της τάξης του 0,3%-0,4% μέχρι τις 15:30, κατάφερε στη συνέχεια να διευρύνει τα κέρδη του.

Έκλεισε τελικά ενισχυμένος 0,80% στις 2.069,60 μονάδες, σε μια συνεδρίαση με τζίρο 197,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 22,87 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές), ενώ στο σύνολο του ταμπλό 60 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 59 πτωτικών και 32 αμετάβλητων.

Καθοριστική υπήρξε η επίδραση των τραπεζικών τίτλων, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε η άνοδος των Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ, αλλά και επιλεγμένων blue chips όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΠΑΠ.

Για τον τραπεζικό δείκτη, στη σύνθεση του οποίου μόνο η Optima έκλεισε με απώλειες, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 2.389,33 μονάδες με κέρδη 1,25%.

Η αγορά κινήθηκε εν αναμονή της ετυμηγορίας του FTSE Russell, που απόψε θα ανακοινώσει αν το ΧΑ θα μεταταχθεί στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο εμπόδιο ξεπεράστηκε τον Μάρτιο, με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τη Moody’s και, η πιθανότητα για μια τέτοια μετάταξη μοιάζει πλέον μεγαλύτερη από ποτέ.

Εκτός συνόρων, η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Γαλλία διατηρείται αμείωτη, προς το παρόν ωστόσο το ΧΑ έδειξε να εστιάζει στα… του οίκου του.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, οι Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ ξεχώρισαν με άνοδο 2,12% και 1,80% αντίστοιχα. Στο +1,72% και τα 22,48 ευρώ ακολούθησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ με κέρδη άνω του 1% ακολούθησαν και οι τίτλοι των ΕΥΔΑΠ (+1,56%), Τρ. Κύπρου (+1,28%), ΟΠΑΠ (+1,11%) και Τιτάν (+1,09%).

Με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Metlen(+0,82%), Alpha Bank (+0,81%), OTE (+0,70%), Eurobank (+0,52%) και ΔΕΗ (+0,21%).

Στον αντίποδα βρέθηκε ο ΔΑΑ με απώλειες 1,09% στα 9,97 ευρώ, οι Lamda Development και Optima με απώλειες 0,91% και 0,80% αντίστοιχα και η Aegean που υποχώρησε 0,75% στα 13,24 ευρώ. Μικρότερες οι απώλειες για Aktor (-0,67%), ElvalHalcor (-0,33%), Σαράντης (-0,31%) και Coca-Cola HBC (-0,05%).