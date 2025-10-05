O OPEC+ προσανατολίζεται σε νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Νοέμβριο

Σαουδική Αραβία και Ρωσία διαφωνούν ως προς το ύψος της αύξησης παραγωγής, με τη Μόσχα να επιθυμεί να παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το Ριάντ να θέλει ως και τετραπλασιασμό τους.

Ο OPEC+ αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Νοέμβριο, κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή της την Κυριακή, σύμφωνα με πηγές κοντά στις συνομιλίες αναφέρει το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να πιέζει για μεγαλύτερη αύξηση, με στόχο να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, ενώ η Ρωσία προτείνει πιο μετριοπαθή ενίσχυση της παραγωγής.

Ο όμιλος, που περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) καθώς και τη Ρωσία και ορισμένους μικρότερους παραγωγούς, έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής του φέτος κατά περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) - ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η στροφή στην πολιτική της OPEC+ έπειτα από χρόνια περικοπών αποσκοπεί στην ανάκτηση μεριδίου αγοράς από ανταγωνιστές, όπως οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί του συνασπισμού OPEC+, έχουν κατά καιρούς διαφωνήσει για το μέγεθος των αυξήσεων, ωστόσο τελικά καταλήγουν σε συμβιβαστικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με δύο πηγές, η Μόσχα θα προτιμούσε η ομάδα να αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως από τον Νοέμβριο, το ίδιο δηλαδή ποσοστό με τον Οκτώβριο, ώστε να μην ασκηθεί πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα, η Ρωσία δυσκολεύεται να αυξήσει την παραγωγή της λόγω των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντιθέτως, η Σαουδική Αραβία επιθυμεί διπλάσια, τριπλάσια ή ακόμα και τετραπλάσια αύξηση – δηλαδή 274.000, 411.000 ή 548.000 βαρέλια ημερησίως, αντίστοιχα – καθώς μπορεί να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή της και επιδιώκει να ενισχύσει το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Καμία οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, σύμφωνα με δύο πηγές. Η μία εκτιμά ότι είναι πιθανή μια ελάχιστη αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως (bpd), ενώ η άλλη θεωρεί πιο πιθανό το σενάριο αύξησης κατά 274.000 bpd.

Οι οκτώ χώρες μέλη της OPEC+ θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή συνεδρίαση την Κυριακή στις 11:00 GMT, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι προηγούμενες περικοπές παραγωγής είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους τον Μάρτιο, συνολικά στα 5,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οι περικοπές αυτές περιλάμβαναν τρία σκέλη:

2,2 εκατομμύρια bpd από εθελοντικές περικοπές,

1,65 εκατομμύρια bpd από οκτώ μέλη του σχήματος, και

2 εκατομμύρια bpd από ολόκληρη την ομάδα.

Οι οκτώ παραγωγοί σχεδιάζουν να ανεβάσουν πλήρως την παραγωγή κατά 2,2 εκατ. bpd – δηλαδή να αντιστρέψουν πλήρως το πρώτο σκέλος των περικοπών – έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τον Οκτώβριο, ξεκίνησαν τη σταδιακή άρση του δεύτερου σκέλους των περικοπών (1,65 εκατ. bpd) με μια αύξηση 137.000 bpd.

