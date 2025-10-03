Ευρωαγορές: Η ισχυρότερη εβδομάδα από τον Μάιο - Επιμένει στα ρεκόρ ο Stoxx 600

Με κέρδη και ρεκόρ έκλεισαν οι δείκτες στις ευρωαγορές την Παρασκευή, σημειώνοντας την ισχυρότερη εβδομάδα τους από τον Μάιο, καταγράφοντας μάλιστα έξι σερί θετικές συνεδριάσεις.

Με κέρδη και ρεκόρ έκλεισαν οι δείκτες στις ευρωαγορές την Παρασκευή, σημειώνοντας την ισχυρότερη εβδομάδα τους από τον Μάιο, καταγράφοντας μάλιστα έξι σερί θετικές συνεδριάσεις, με τους επενδυτές να μην δείχνουν επηρεασμένοι από το «λουκέτο» στην αμερικανική κυβέρνηση και να δείχνουν διάθεση να τοποθετηθούν στο ταμπλό, εν μέσω αισιοδοξίας των επενδυτών για τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, σήμερα ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,5% στις 570,45 μονάδες, σημειώνοντας νέο σερί ρεκόρ, ενώ τα κέρδη του δείκτη σε εβδομαδιαία βάση ξεπέρασαν το 2%. Οι κλάδοι εξόρυξης και υγειονομικής περίθαλψης οδήγησαν τα κέρδη, ενώ οι κλάδοι τροφίμων και χημικών προϊόντων παρουσίασαν τη μεγαλύτερη υστέρηση.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,15% στις 24.386 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισει 0,31% στις 8.081 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 -ο οποίος επίσης έφτασε σε ιστορικό υψηλό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα- έκλεισε ανοδικά κατά 0,67% στις 9.491 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB με +0,42% έκλεισε στις 43.258 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 0,67% στις 15.600 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, ο κλάδος των υπηρεσιών της Ευρωζώνης κατέγραψε ανάπτυξη τον Σεπτέμβριο φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 μηνών. Παρά το γεγονός πως η επέκταση ήταν ήπια, με τις προσλήψεις προσωπικού να παραμένουν στάσιμες, σημειώθηκε ελαφριά βελτίωση στη ζήτηση.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI για τις υπηρεσίες που καταρτίζει της HCOB αυξήθηκε στις 51,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,5 τον Αύγουστο, σύμφωνα με την S&P Global. Πρόκειται για τον τέταρτο συναπτό μήνα που ο κλάδος σημειώνει ανάπτυξη καθώς βρίσκεται πάνω από το όριο του 50 που την διαχωρίζει από τη συρρίκνωση.

Από την άλλη, ο δείκτης τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη κατέγραψε πτώση 0,6% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σε μία ένδειξη αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Eurostat, σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού εμφάνισαν μείωση με ρυθμό 0,4% μετά την αύξηση κατά 0,6% τον Ιούλιο.

Στη Γαλλία, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε απροσδόκητη πτώση τον Αύγουστο, ακόμα μία ένδειξη ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης ολοένα επιβραδύνεται, καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με την αυξημένη πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα που επικρατεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Insee, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση με τον Ιούλιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg ανέμεναν αύξηση 0,3%. Ο δείκτης της μεταποιητικής παραγωγής σημείωσε επίσης πτώση 0,7%.