ΧΑ: Ακάθεκτες προς νέα υψηλά οι τράπεζες

Πλώρη για ένα ακόμα ανοδικό κλείσιμο βάζει η Λεωφόρος Αθηνών την Παρασκευή, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκει στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον σε τραπεζικά και μη blue chips. Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους για τον τραπεζικό δείκτη.

Το «στοίχημα» για τον Γενικό Δείκτη, που μέχρι στιγμής σήμερα εμφανίζει τάση υπεραπόδοσης έναντι των -επίσης σε θετικό έδαφος- μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, αν και με συγκρατημένο τζίρο, παραμένει η διάσπαση κοντινών αντιστάσεων που θα του επιτρέψει να διαφύγει από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία είναι «εγκλωβισμένος» για περισσότερο από έναν μήνα.

Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, η Mediobanca ανέβασε την τιμή-στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 30 ευρώ, ένα επίπεδο που υποδηλώνει περιθώρια ανόδου της τάξης του 30%.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο shutdown των ΗΠΑ, το οποίο σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις θα μπορούσε να διαρκέσει για 2-3 εβδομάδες χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις στην οικονομία και τη Wall Street. Ωστόσο, ένα παρατεταμένο shutdown είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις μεγαλύτερης διάρκειας, ενώ αξιολογούνται και οι δηλώσεις Τραμπ για κύμα απολύσεων και περικοπών.

Στο μεταξύ, ακριβώς εξαιτίας του shutdown, δεν πρόκειται να ανακοινωθούν σήμερα στοιχεία για την αμερικανική αγορά απασχόλησης.

Στη Γηραιά Ήπειρο, το βλέμμα στρέφεται και στις βουλευτικές εκλογές που ξεκινούν σήμερα στην Τσεχία καθώς, σε μια κρίσιμη για την ΕΕ συγκυρία, ο φιλοευρωπαϊκός κυβερνητικός συνασπισμός εμφανίζεται αποδυναμωμένος, ενώ το λαϊκιστικό ANO διατηρεί δημοσκοπικό προβάδισμα και είναι πιθανό να κληθεί να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση συνασπισμού.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.067,76 μονάδες με άνοδο 0,51%. Κινούμενος σε θετικό έδαφος από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, βρέθηκε νωρίτερα να ενισχύεται έως τις 2.071,55 μονάδες.

Στο μεταξύ, ο δείκτης των τραπεζών συνεχίζει ακάθεκτος και, μετά από 5 κερδοφόρες συνεδριάσεις και το χθεσινό νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους, σήμερα ενισχύεται εκ νέου, σε ποσοστό 0,95% στις 2.359,84 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 78 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 31 που υποχωρούν και 42 αμετάβλητων, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων στο 2,5:1, με τζίρο που μέχρι στιγμής διαμορφώνεται στα 23,47 εκατ. ευρώ.