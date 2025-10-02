Κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από αυτοκίνητα και τεχνολογία - Ρεκόρ για Stoxx 600

Νωρίτερα στη συνεδρίαση ο Stoxx 600 άγγιξε για πρώτη φορά τις 569,88 μονάδες.

Ανοδικά ολοκλήρωσαν η πλειοψηφία των δεικτών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, επεκτείνοντας την κερδοφορία για τέταρτη διαδοχική ημέρα συναλλαγών. Την ίδια ώρα, το επενδυτικό κοινό είχε στραμμένη την προσοχή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται πλέον επίσημα από χθες το βράδυ σε shutdown, το πρώτο από το 2018, αφού το Κογκρέσο δεν κατάφερε να πετύχει μια συμφωνία για την έγκριση νομοσχεδίων για προσωρινή χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,53% στις 567,60 μονάδες, αφού σημείωσε νωρίτερα ενδοσυνεδριακό ρεκόρ αγγίζοντας για πρώτη φορά τις 569,88 μονάδες, ενώ στους επιμέρους κλάδους «ξεχώρισαν» τα αυτοκίνητα και η τεχνολογία με άνοδο 2,3% και 2,4% αντίστοιχα. Ο δείκτης Eurostoxx 50 πρόσθεσε 1,13% στις 5.644 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 1,35% στις 24.438 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 1,13% στις 8.056 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,20% στις 9.427 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB παρέμεινε αμετάβλητος στις 43.078 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 0,21% στις 15.506 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο Tesco ανακοίνωσε την Πέμπτη καλύτερα από το αναμενόμενο κέρδη για το α' εξάμηνο ενώ προχώρησε και σε αναβάθμιση του guidance για το σύνολο του έτους. Πλέον αναμένει τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη να ανέλθουν μεταξύ 2,9 δισ. και 3,1 δισ. βρετανικών λιρών από 2,7 - 3 δισ. προηγουμένως. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 5,3%.

Η μετοχή της Stellantis σημείωσε άλμα 7,2% αφότου ανακοίνωσε αύξηση 6% στις πωλήσεις στις ΗΠΑ για το γ' τρίμηνο του έτους, με τις μάρκες Jeep, Chrysler, Ram και Fiat να σημειώνουν ανάπτυξη. Αντίστοιχη πορεία κατέγραψε και η μετοχή της Volvo με +1,7% έπειτα από την άνοδο 1% στις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τεχνολογικές μετοχές, στον απόηχο της είδησης ότι η OpenAI ολοκλήρωσε μία συμφωνία που επέτρεψε σε νυν και πρώην εργαζόμενους να πουλήσουν μετοχές συνολικής αξίας 6,6 δισ. δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία στα 500 δισ. δολάρια. Η Be Semiconductor κέρδισε 4,9%, ενώ η ASMI και η ASML έκλεισαν στο +4,7% και 2,65%.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα, εκτός εάν η οικονομία υποστεί άλλο ένα σοκ, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μάρτινς Κάζακς. «Εάν δεν συμβεί κάτι σημαντικό, τότε τα επιτόκια μπορούν να παραμείνουν εκεί, αλλά φυσικά η αβεβαιότητα είναι υψηλή», δήλωσε ο Κάζακς την Πέμπτη σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Delfi.