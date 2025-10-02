ΔΝΤ: Οι υψηλοί δασμοί «μοιράζουν» την εικόνα του παγκόσμιου πληθωρισμού

Μικτή εικόνα για τον πληθωρισμό παγκοσμίως, βλέπει το ΔΝΤ, καθώς οι εταιρείες στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που επιβάλλουν δασμούς έχουν μέχρι στιγμής απορροφήσει μεγάλο μέρος των υψηλότερων ανατιμήσεων, ενώ η ζήτηση παραμένει περιορισμένη σε μεγάλα εξαγωγικά κράτη όπως η Κίνα, όπως επεσήμανε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ.

Η Κόζακ δήλωσε σε τακτική ενημέρωση Τύπου ότι η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα απέναντι στην αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς, καθώς το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα προετοιμάζονται για τις ετήσιες συναντήσεις τους στην Ουάσιγκτον. «Βλέπουμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη κατά το α' εξάμηνο του έτους έχει παραμείνει σταθερή, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε σημάδια επιβράδυνσης παγκοσμίως τώρα. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, αυτό που βλέπουμε παγκοσμίως είναι μια κάπως μικτή εικόνα» τόνισε.

Σύμφωνα με το Reuters, υπογράμμισε ότι ενώ η μετακύλιση ορισμένων δασμών στις αυξήσεις των τιμών συμβάλλει στην άνοδο του δομικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ, οι πιέσεις αυξανόταν ταχύτερα στη Βρετανία, την Αυστραλία και την Ινδία. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις είναι «πολύ συγκρατημένες» στην Κίνα και σε ορισμένες άλλες ασιατικές χώρες, αντανακλώντας τον αντίκτυπο στη ζήτηση για τις εξαγωγές τους.

«Βλέπουμε εταιρείες να απορροφούν μέρος των δασμών, επομένως αυτό φαίνεται να συμβάλλει στο γεγονός ότι έχουμε δει σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο μέχρι στιγμής στον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Το πόσο θα διαρκέσει αυτό, νομίζω, παραμένει ερωτηματικό» επεσήμανε, υπενθυμίζοντας πως το επόμενο World Economic Outlook του ΔΝΤ που αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει το ζήτημα των επιπτώσεων των δασμών στην οικονομία και τον πληθωρισμό των ΗΠΑ.

Εκτίμησε ότι η επιδείνωση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ κατέστησε σκόπιμο για την Fed μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται σε τροχιά προς τον στόχο της. Πρόσθεσε όμως ότι ο πληθωρισμός υπόκειται σε ανοδικούς κινδύνους, επομένως η Fed πρέπει να παρακολουθεί στενά τα εισερχόμενα δεδομένα για τις πιέσεις στις τιμές καθώς εξετάζει την επόμενη απόφασή της για το κόστος δανεισμού.

Ερωτηθείσα για τον οικονομικό αντίκτυπο του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ που ξεκίνησε την Τετάρτη, διεμήνυσε ότι το ΔΝΤ παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξακολουθεί να διαμορφώνει την εκτίμησή του. «Αυτός ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια του shutdown και τις λεπτομέρειές του, και σίγουρα ελπίζουμε ότι θα βρεθεί ένας συμβιβασμός για να διασφαλιστεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παραμείνει πλήρως χρηματοδοτούμενη», κατέληξε.