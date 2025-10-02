«Χτίζουν» ανοδικό momentum τον Οκτώβριο οι ευρωαγορές

Άλμα σχεδόν 7% για Stellantis.

Συνεχίζουν ανοδικά στον Οκτώβριο οι δείκτες στις ευωαγορές ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει επικεντρωμένο γύρω από τις εξελίξεις σχετικά με το πρώτο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από το 2018.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,48% στις 567,22 μονάδες, ενώ στους επιμέρους κλάδους «ξεχωρίζουν» τα αυτοκίνητα και η τεχνολογία με άνοδο 2,1% και 2,3% αντίστοιχα. Ο δείκτης Eurostoxx 50 προσθέτει 0,95% στις 5.634 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,62% στις 24.299 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,82% στις 8.032 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,14% στις 9.433 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σκαρφαλώνει 0,41% στις 43.258 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολισθαίνει 0,06% στις 15.548 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μεγαλύτερη αλυσίδα σουπερμάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Tesco ανακοίνωσε την Πέμπτη καλύτερα από το αναμενόμενο κέρδη για το α' εξάμηνο ενώ προχώρησε και σε αναβάθμιση του guidance για το σύνολο του έτους. Πλέον αναμένει τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη να ανέλθουν μεταξύ 2,9 δισ. και 3,1 δισ. βρετανικών λιρών από 2,7 - 3 δισ. προηγουμένως. Η μετοχή της κερδίζει 1,4%.

Η μετοχή της Stellantis σημειώνει άλμα 6,7% αφότου ανακοίνωσε αύξηση 6% στις πωλήσεις στις ΗΠΑ για το γ' τρίμηνο του έτους, με τις μάρκες Jeep, Chrysler, Ram και Fiat να σημειώνουν ανάπτυξη.

Αντίστοιχη πορεία καταγράφει και η μετοχή της Volvo με +1,2% έπειτα από την άνοδο 1% στις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινούνται και οι τεχνολογικές μετοχές, στον απόηχο της είδησης ότι η OpenAI ολοκλήρωσε μία συμφωνία που επέτρεψε σε νυν και πρώην εργαζόμενους να πουλήσουν μετοχές συνολικής αξίας 6,6 δισ. δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία στα 500 δισ. δολάρια. Η Be Semiconductor κερδίζει 5,6%, ενώ η ASMI και η ASML πάνω από 4%.

Ασία

Με ρεκόρ για τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στην Ασία, ενώ σημειώνεται ότι οι αγορές της Κίνας και της Ινδίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Kospi έκλεισε με άνοδο 2,7% στις 3.549 μονάδες, ενώ νωρίτερα σημείωσε νέο υψηλό με 3% λαμβάνοντας ώθηση από την Samsung και την SK Hynix οι οποίες ανακοίνωσαν την Τετάρτη νέα συνεργασία με την OpenAI για κατασκευή τσιπ και εκτοξεύθηκαν κατά 4% και 11% αντίστοιχα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ανήλθε στις 44.936 μονάδες με άνοδο 0,87% ενώ ο ευρείας βάσης Topix υποχώρησε κατά 0,54%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 κέρδισε 1,13% στις 8.945 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 1,3%.