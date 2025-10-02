Οικονομία | Διεθνή

Κίνα: Στα 2,44 τρισ. δολάρια ανήλθε το εξωτερικό χρέος στα τέλη Ιουνίου

Το εξωτερικό χρέος της Κίνας καταγράφηκε περίπου στα 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 2,08 τρισεκατομμύρια ευρώ) στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε προχθές, Τρίτη, η Κρατική Υπηρεσία Ξένου Συναλλάγματος της Κίνας (SAFE).

Το κινεζικό εξωτερικό χρέος είναι μειωμένο κατά 0,6% από την προηγούμενη καταγραφή του, που έγινε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τον Λι Μπιν, αναπληρωτή διευθυντή της SAFE.

Παράλληλα σταθερή σε γενικές γραμμές παρέμεινε η συναλλαγματική δομή του εξωτερικού χρέους της Κίνας, με την περίοδο ωρίμανσης των οικονομικών υποχρεώσεων να καταγράφει βελτίωση, πρόσθεσε ο Λι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

