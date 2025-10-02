ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου - Στα 140 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Σύμβαση έργου με την εταιρεία Prime Hanisma LTD, η οποία αφορά στη μετατροπή υφιστάμενου βιομηχανικού ακίνητου στον Πειραιά σε συγκρότημα κατοικιών, υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αναληφθείσες εργασίες μεταξύ άλλων αφορούν την συνολική αναδιαμόρφωση του χώρου για οικιστική χρήση, την προσθήκη τεσσάρων ορόφων άνωθεν του υπάρχοντος κτίσματος, την κατασκευή πισίνας στον 6ο όροφο του κτηρίου καθώς και την διαμόρφωση του ισογείου για χρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 16,7 εκατ. ευρώ και η διάρκεια κατασκευής έχει ορισθεί σε 670 ημέρες.

Το παρόν έργο έρχεται να εμπλουτίσει το ήδη διευρυμένο χαρτοφυλάκιο κατασκευαστικών έργων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και να επαναεπιβεβαιώσει την εκτεταμένη τεχνογνωσία και εξειδίκευσή της σε κτηριακά έργα.

Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον στο επίπεδο των 139,6 εκατ. ευρώ.