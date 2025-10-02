Γερμανία: Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει απολύσει περίπου 51.500 εργαζόμενους τον τελευταίο χρόνο

Ο όμιλος Volkswagen διακόπτει την παραγωγή σε δύο εργοστάσια και η Bosch ως προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, απολύει 13.000 υπαλλήλους. Κύριος λόγος των απολύσεων για τις δύο εταιρείες αποτελεί η χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.

Ο όμιλος Volkswagen διακόπτει την παραγωγή σε δύο εργοστάσια και η Bosch ως προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, απολύει 13.000 υπαλλήλους. Κύριος λόγος των απολύσεων για τις δύο εταιρείες αποτελεί η χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα. Το ίδιο έκανε και η Ford, η οποία ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι θα απολύσει επιπλέον 1.000 υπαλλήλους στο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της στην Κολωνία, ενώ το ίδιο θα πράξει και η Stellantis, η οποία έχει ανακοινώσει παύση σε πολλά από τα ευρωπαϊκά εργοστάσιά της.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει απολύσει περίπου 51.500 εργαζόμενους μόνο τον τελευταίο χρόνο ή περίπου το 7% του συνολικού εργατικού δυναμικού της. Μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας ανακοινώθηκαν και από άλλους προμηθευτές όπως η Schaeffler και η Continental.

Μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Mercedes-Benz, η BMW και η Audi έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για μείωση κερδών, έχουν ξεκινήσει πλάνα εξοικονόμησης χρημάτων και έχουν ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας. Όλα αυτά όταν έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην τεχνολογία των μπαταριών και τώρα βλέπουν ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι πιο αργή από το αναμενόμενο.

«Η Volkswagen προσαρμόζει το πρόγραμμα παραγωγής στα εργοστάσιά της, ώστε να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα ζήτηση των πελατών για τα μοντέλα που κατασκευάζονται εκεί», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ομίλου και συνέχισε: «Σε ορισμένα εργοστάσια, αυτό θα οδηγήσει σε ακυρώσεις βαρδιών τις επόμενες εβδομάδες, ενώ σε άλλα θα οδηγήσει σε επιπλέον βάρδιες».

Η αύξηση της παραγωγικότητας του ομίλου Volkswagen θα έρθει σε εργοστάσια που παράγουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ αντίθετα θα μειωθεί η παραγωγή στην γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι επικεφαλής βλέποντας την αλλαγή του κλίματος και των αναλογιών στην αγορά, φεύγουν από την ηλεκτροκίνηση και στρέφουν την προσοχή τους στην υβριδική τεχνολογία. Είναι η τεχνολογία που σήμερα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των περισσοτέρων καταναλωτών.

Οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη έχουν μειωθεί αισθητά. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ACEA, μόνο το 16% των νέων αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικά, ενώ το 37% είναι υβριδικά (δηλαδή συνδυασμός κινητήρα καύσης με ηλεκτροκινητήρα). Η υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ποικίλλει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Νορβηγία είναι πολύ υψηλή, στις αναπτυγμένες χώρες κοντά σε αυτό το ποσοστό, ενώ στη Νότια Ευρώπη όπου δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης τα ποσοστά είναι χαμηλά. Το γεγονός ότι η ζήτηση για πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι χαμηλή, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα αποτελούν μια πολύ πιο δημοφιλή πρόταση, δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει πλήρως το άγχος τους σχετικά με την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων και την διαθεσιμότητα δημόσιων δικτύων φόρτισης.

Οι γερμανικές εξαγωγές, που παραδοσιακά αντιπροσώπευαν το 80% της παραγωγής, απειλούνται σε διάφορα μέτωπα. Η Κίνα μπήκε στο παιχνίδι και άλλαξε τις ισορροπίες, ενώ οι αμερικανικοί δασμοί μειώνουν τις πωλήσεις στην πάντα ενδιαφέρουσα για την Γερμανία αμερικανική αγορά.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας, παίζουν και αυτές τον ρόλο τους, που ωθούν το τελικό γερμανικό προϊόν προς τα πάνω, ενώ πλέον οι Κινέζοι βγάζουν στην αγορά υψηλής ποιότητας αυτοκίνητα με χαμηλότερη τιμή από τα ευρωπαϊκά μοντέλα. Όλα αυτά όταν η δημοτικότητα των κινεζικών μοντέλων ανεβαίνει συνεχώς. Μένει τώρα η Γερμανία να δείξει ότι μπορεί να αντιδράσει…

